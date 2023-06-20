Tarihi yolculuk: Türkiye'deki kültür rotalarında geçmişin izinde

Kapadokya

Kapadokya, 60 milyon yıl önce Erciyes, Hasandağı ve Göllüdağ’ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgâr tarafından aşındırılmasıyla oluştu.

Coğrafi olaylar Peribacaları'nı oluştururken, tarihi süreçte insanlar da bu peribacalarının içlerine evler, kiliseler ve manastırlar oymuş, bunları fresklerle süsleyerek binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini günümüze taşıdı.