Müjdat Gezen Tiyatrosu kapanıyor...

Yayınlanma: 09.06.2023 - 20:20

Güncelleme: 09.06.2023 - 20:21

HalkTV programcısı gazeteci Serhan Asker, Müjdat Gezen’in ekonomik zorluklar nedeniyle Müjdat Gezen Tiyatro binasını satılığa çıkardığını açıkladı.

“Çok kötü bir haber” diyerek Twitter’dan bir paylaşım yapan asker, paylaşımında, "Müjdat Gezen şimdi aradı... 'Müjdat Gezen Sanat Merkezi duracak. Bahariye'deki Müjdat Gezen Tiyatrosu'nun yerini satıyorum' dedi... Bir tiyatro kapanıyor... Yazık..." ifadelerini kullandı.