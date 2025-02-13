Tek başına kutlayanlara: Sevgililer Günü’ne özel 5 yalnızlık filmi...

Tek başına kutlayanlara: Sevgililer Günü’ne özel 5 yalnızlık filmi...

Sevgililer Günü, birçok kişi için romantik bir gün olabilir, ancak hayatında biri olmayanlar için de harika bir film akşamına dönüşebilir. Bu özel günde, kendi başınıza ya da arkadaşlarınızla izleyebileceğiniz, yalnız olmanın da keyfini çıkarttıran 5 film önerisi!

Haber Merkezi
13 Şubat 2025 Perşembe, 13:06
Tek başına kutlayanlara: Sevgililer Günü’ne özel 5 yalnızlık filmi...

EAT PRAY LOVE (2010)

Kendini bulma ve iç huzuru yakalama temasıyla dikkat çeken Eat Pray Love, Julia Roberts’ın canlandırdığı Elizabeth Gilbert’ın dünyayı dolaşarak yeni bir başlangıç yapma hikayesini anlatıyor. Hayatta her şeyin romantik ilişkilerden ibaret olmadığını hatırlatan film, Sevgililer Günü için mükemmel bir seçim.

Tek başına kutlayanlara: Sevgililer Günü’ne özel 5 yalnızlık filmi...

LITTLE MISS SUNSHINE (2006)

Yalnızlık hissinden çok, ailenin ve kendinle barışmanın önemini öne çıkaran bu sıcak film, sıra dışı Hoover ailesinin bir güzellik yarışmasına yolculuğunu konu alıyor. Komik ve dokunaklı sahneleriyle kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olabilir.

Tek başına kutlayanlara: Sevgililer Günü’ne özel 5 yalnızlık filmi...

HOW TO BE SINGLE (2016)

New York’ta bekar hayatını keşfeden Alice’in (Dakota Johnson) ve arkadaşlarının hikayesi, bekarlığın özgürleştirici ve eğlenceli yönlerini gözler önüne seriyor. Sevgililer Günü’nde yalnız olmayı kutlamak için izlenebilecek en iyi filmlerden biri!

Tek başına kutlayanlara: Sevgililer Günü’ne özel 5 yalnızlık filmi...

THE SECRET LIFE OF WALTER MITTY (2013)

Ben Stiller’ın yönettiği ve başrolde yer aldığı bu film, sıradan bir hayat süren Walter Mitty’nin kendini bulma yolculuğunu anlatıyor. Hayatın sunduğu küçük ve büyük maceraların peşinden gitmenin önemini vurgulayan film, motivasyon dolu bir izleme deneyimi sunuyor.

Tek başına kutlayanlara: Sevgililer Günü’ne özel 5 yalnızlık filmi...

LEGALLY BLONDE (2001)

Elle Woods’un, ayrılık sonrası kendi değerini yeniden keşfederek Harvard Hukuk Fakültesi’ne kabul edilmesini konu alan bu film, özgüvenin ve kendi ayakların üzerinde durmanın önemini vurguluyor. Sevgililer Günü’nü eğlenceli bir şekilde geçirmek isteyenler için harika bir tercih.

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