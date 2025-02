Tek başına kutlayanlara: Sevgililer Günü’ne özel 5 yalnızlık filmi...

HOW TO BE SINGLE (2016)

New York’ta bekar hayatını keşfeden Alice’in (Dakota Johnson) ve arkadaşlarının hikayesi, bekarlığın özgürleştirici ve eğlenceli yönlerini gözler önüne seriyor. Sevgililer Günü’nde yalnız olmayı kutlamak için izlenebilecek en iyi filmlerden biri!