Tek başına kutlayanlara: Sevgililer Günü’ne özel 5 yalnızlık filmi...

THE SECRET LIFE OF WALTER MITTY (2013)

Ben Stiller’ın yönettiği ve başrolde yer aldığı bu film, sıradan bir hayat süren Walter Mitty’nin kendini bulma yolculuğunu anlatıyor. Hayatın sunduğu küçük ve büyük maceraların peşinden gitmenin önemini vurgulayan film, motivasyon dolu bir izleme deneyimi sunuyor.