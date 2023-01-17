Tulumtaş Mağarası nerededir? Tulumtaş Mağarası açıldı mı?
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 1992 yılında Ankara Çevre Yolu'nun yapımı sırasında ortaya çıkartılan ve Gölbaşı Belediyesi tarafından turizme kazandırılması için çalışmaların yürütüldüğü Tulumtaş Mağarası'nda, özel ışıklandırmalar yapıldı.
Büyük bir kireç taşı bloğunun içinde, kimyasal erimeler sonucunda oluşan mağaranın fosil ve toplam uzunluğu sadece 549 metredir. Mağarada dikit, sarkıt ve sütunlar bulunmaktadır. Ocaktaki dinamit patlamaları sırasında mağaranın bir kısmı ve bazı damlataş oluşumları tahrip olmuştu
Tulumtaş Mağarası nerededir?
Tulumtaş Mahallesi hudutları içinde, Karayatak mevkiinde, Ankara Çevre Yolu kenarında bulunmaktadır.
Uzunluğu 5, genişliği 1,5 kilometre, yüksekliği ise yer yer 30-40 metreye ulaşan mağaradaki sarkıt, dikit ve sütunlar etkileyici görüntüsüyle dikkati çekiyor.
Tulumtaş Mağarası, çalışmaların tamamlanmasının ardından ziyarete açılacak.
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