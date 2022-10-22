Yazar Stephenie Meyer açıkladı: Efsane Alacakaranlık (Twilight) serisi geri mi dönüyor?
Bir dönemin efsane filmi Alacakaranlık (Twilight) serisine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Serinin yazarı Stephenie Meyer, 5. kitabın yayımlanacağını ve serinin devam filminin geleceğini açıkladı.
2008 yılında ilk kez sinemaseverlerle buluşan ve başrollerinde Kristen Stewart, Robert Pattinson gibi ünlü oyuncuların yer aldığı film serisi, dönemin en popüler filmleri arasında yer alarak gişe rekortmeni olmuştu.
TV100'de yer alan habere göre, Twilight, Stephenie Meyer'in 2005'te yazdığı aynı adlı romanından uyarlanan 2008 yapımı Amerikan filmi olarak hayatımıza girdi.
Bir vampirin bir insana aşık olmasıyla şekillenen hikaye ve vampir-kurt adam savaşı, film serisini gerilim, aşk, fantastik türünün arasına alıyor.
2008 yılında serinin ilk filmi Alacakaranlık'ı, 2009 yılında Yeni Ay, 2010 yılında Şafak Vakti, 2011 yılında Tutulma, 2012 yılında ise serinin son filmi Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2 filmleri izledi.
Serinin son filmi olan Şafak Vakti Bölüm 2'den sonra serinin bittiği biliniyordu.
Alacakaranlık serisinin yazarı Stephenie Meyer, yeni kitap hazırlığında olduğunu duyurdu. Açıklamanın ardından Alacakaranlık hayranları, sosyal medyada gündem yarattı.
Birçok hayranı serinin devam filmi olsa bile başrollerde Kristen Stewart ve Robert Pattinson'ın yer almayacağını iddia etti.
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