Yazar Stephenie Meyer açıkladı: Efsane Alacakaranlık (Twilight) serisi geri mi dönüyor?

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2022 Cumartesi, 12:40
<p>Bir dönemin efsane filmi Alacakaranlık (Twilight) serisine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Serinin yazarı Stephenie Meyer, 5. kitabın yayımlanacağını ve serinin devam filminin geleceğini açıkladı.</p>

Bir dönemin efsane filmi Alacakaranlık (Twilight) serisine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Serinin yazarı Stephenie Meyer, 5. kitabın yayımlanacağını ve serinin devam filminin geleceğini açıkladı.

<p>2008 yılında ilk kez sinemaseverlerle buluşan ve başrollerinde Kristen Stewart, Robert Pattinson gibi ünlü oyuncuların yer aldığı film serisi, dönemin en popüler filmleri arasında yer alarak gişe rekortmeni olmuştu.</p>

2008 yılında ilk kez sinemaseverlerle buluşan ve başrollerinde Kristen Stewart, Robert Pattinson gibi ünlü oyuncuların yer aldığı film serisi, dönemin en popüler filmleri arasında yer alarak gişe rekortmeni olmuştu.

<p>TV100'de yer alan habere göre, Twilight, Stephenie Meyer'in 2005'te yazdığı aynı adlı romanından uyarlanan 2008 yapımı Amerikan filmi olarak hayatımıza girdi.</p> <p>Bir vampirin bir insana aşık olmasıyla şekillenen hikaye ve vampir-kurt adam savaşı, film serisini gerilim, aşk, fantastik türünün arasına alıyor.</p>

TV100'de yer alan habere göre, Twilight, Stephenie Meyer'in 2005'te yazdığı aynı adlı romanından uyarlanan 2008 yapımı Amerikan filmi olarak hayatımıza girdi.

Bir vampirin bir insana aşık olmasıyla şekillenen hikaye ve vampir-kurt adam savaşı, film serisini gerilim, aşk, fantastik türünün arasına alıyor.

<p>2008 yılında serinin ilk filmi Alacakaranlık'ı, 2009 yılında Yeni Ay, 2010 yılında Şafak Vakti, 2011 yılında Tutulma, 2012 yılında ise serinin son filmi Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2 filmleri izledi.</p> <p>Serinin son filmi olan Şafak Vakti Bölüm 2'den sonra serinin bittiği biliniyordu.</p>

2008 yılında serinin ilk filmi Alacakaranlık'ı, 2009 yılında Yeni Ay, 2010 yılında Şafak Vakti, 2011 yılında Tutulma, 2012 yılında ise serinin son filmi Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2 filmleri izledi.

Serinin son filmi olan Şafak Vakti Bölüm 2'den sonra serinin bittiği biliniyordu.

<p>Alacakaranlık serisinin yazarı Stephenie Meyer, yeni kitap hazırlığında olduğunu duyurdu. Açıklamanın ardından Alacakaranlık hayranları, sosyal medyada gündem yarattı.</p>

Alacakaranlık serisinin yazarı Stephenie Meyer, yeni kitap hazırlığında olduğunu duyurdu. Açıklamanın ardından Alacakaranlık hayranları, sosyal medyada gündem yarattı.

<p>Birçok hayranı serinin devam filmi olsa bile başrollerde Kristen Stewart ve Robert Pattinson'ın yer almayacağını iddia etti.</p>

Birçok hayranı serinin devam filmi olsa bile başrollerde Kristen Stewart ve Robert Pattinson'ın yer almayacağını iddia etti.

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