Alacakaranlık'ın yönetmeninden yıllar sonra gelen itiraf: 'Asıl senaryoda Bella FBI tarafından kovalanıyordu'

16 Ocak 2022 Pazar, 00:00

Gazeteci Alex Pappademas'ın sunuculuğunu yaptığı "The Big Hit Show" podcast'inin bu hafta iki bölümü, "Alacakaranlık"ın nasıl filme dönüştürüldüğü konusuna ayrıldı. İkinci bölümde, Pappademas, Bella'nın bir sporcu vampire pompalı tüfekle ateş ettiği bir sahne de dahil olmak üzere, filmin orijinal taslak senaryosundan alıntılar okudu.

"DAHA FAZLA AKSİYON İSTEDİLER"

Senaryo taslağını yazan Mark Lord, Pappademas'a, filmin orijinal olarak MTV Films tarafından üretilirken hikayeye daha fazla aksiyon eklemesinin istendiğini söyleyerek "Senaryonun bir konsept almasını ve sinematik bir yapıya çok daha fazla benzeyerek inşa etmesini istediler. Çok fazla romantizmle erkek seyirciyi kaybedeceklerini düşündükleri için, erkek izleyicilere daha fazla şey vermek ve daha fazla izletmek amacıyla biraz daha aksiyon koymak istediler" dedi.

Ancak ilk filmin yönetmeni Hardwicke, Pappademas'a ilk senaryoyu beğenmediğini söyleyerek, "Her şeyden önce, bu senaryo çöpe gitmeli, iyi değil. Kitaba uygun yapmalısınız. Bence, insanların çevrimiçi olarak kitabı okumasının, sevmesinin nedeni bu" şeklinde yanıt verdiğini söyledi.

Podcast'e romantizmin eser için önemini vurgularken de "Çünkü hayatında ilk kez aşık olduğun hissi var. Ve bu bir tür kendinden geçmiş hissi. Paramount'tan geri dönen bu senaryoda bunların hiçbiri yoktu. Asıl senaryoda kelimenin tam anlamıyla Bella, FBI tarafından jet skilerde kovalanıyor. O bir yıldız atletti. Kitapla ilgisi yok" sözlerini kullandı.

Pappademas, orijinal kitapların yazarı Meyer'in de asıl senaryoyu beğenmediğini bildirdi. Filmin hakları "Alacakaranlık" destanının yapımcısı Summit Entertainment'a verildiğinde, Lord'un yerini, sonradan tüm serinin senaryolarını yazan Melissa Rosenberg aldı.

Stephenie Meyer'in aynı adlı kitap serisinden uyarlanan, Kristen Stewart ve Robert Pattinson'ın oynadığı 2008 filmi, inanılmaz derecede başarılı oldu ve sonraki yıllarda dört devam filmi çekti.