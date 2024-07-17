6 Yıllık restorasyon tamamlandı: Yenilenen Yıldız Sarayı 19 Temmuz’da ziyarete açılıyor

Osmanlı Devleti'nin son sarayı ve tarihe tanıklık eden Yıldız Sarayı, yaklaşık 6 yıllık restorasyonun ardından 19 Temmuz'da ziyarete açılıyor.

Yapıların büyük kısmı tarihinde ilk kez ziyaretçileri ağırlayacak. "Büyük Mabeyn Köşkü", "Çit Kasrı", "Küçük Mabeyn Köşkü" ve "Harem Dairesi" başta olmak üzere birçok yapı, restore edilerek ziyarete açılacak.