6 Yıllık restorasyon tamamlandı: Yenilenen Yıldız Sarayı 19 Temmuz’da ziyarete açılıyor
Osmanlı Devleti'nin son sarayı ve tarihe tanıklık eden Yıldız Sarayı, yaklaşık 6 yıllık restorasyonun ardından 19 Temmuz'da ziyarete açılıyor.
Yapıların büyük kısmı tarihinde ilk kez ziyaretçileri ağırlayacak. "Büyük Mabeyn Köşkü", "Çit Kasrı", "Küçük Mabeyn Köşkü" ve "Harem Dairesi" başta olmak üzere birçok yapı, restore edilerek ziyarete açılacak.
Sarayda ilk kez görülecek yazma eserler arasında, "Muhibbi" mahlasıyla şiirler yazan Kanuni Sultan Süleyman'a ait divan, Matrakçı Nasuh'un, Kanuni'nin Irak seferini anlattığı kitap, Katip Çelebi'nin "Cihannüma"sı ve ünlü hattatlara ait Kur'an-ı Kerim örnekleri yer alacak.
Saray ziyareti için henüz bir giriş ücreti belirlenmedi. Müze kart ile ziyaretçilerin sarayı gezebileceğini belirtti. Saray, pazartesi hariç her gün ziyarete açık olacak.
Yıldız Sarayı, Osmanlı Devleti'nin son sarayı olması nedeniyle ayrı bir öneme sahip. Sultan II. Abdülhamid döneminde devletin yönetim merkezi olan saray, Sultan'ın ve ailesinin ikametgahı olarak kullanıldı. 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla kapılarını dış dünyaya kapattı.
Saray, 1924'te Erkan-ı Harbiye Mektebi'ne tahsis edildi ve 1946'dan itibaren "Harp Akademileri" olarak kullanıldı. 1978'de Kültür Bakanlığı çatısı altına alınan kompleks, 2018'de Milli Saraylara devredildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Soylu ne yapmaya çalışıyor?'
- AKP’li başkanın eşi belediye binasını bastı!
- İlk 3 sırada CHP'li isimler var: Erdoğan kaçıncı oldu?
- 'Erdoğan açıklayacak' dedi, tarih verdi!
- Mustafa Sarıgül'den 'video' açıklaması
- Demirbaş'ın polis amirine attığı mesajlar ortaya çıktı
- Mustafa Sarıgül'den yeni 'video' açıklaması
- Laik bilimsel eğitim çöktü
- 'Görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı tespit edildi'
- Genel Kurul ertelendi