6 Yıllık restorasyon tamamlandı: Yenilenen Yıldız Sarayı 19 Temmuz’da ziyarete açılıyor

AA
17 Temmuz 2024 Çarşamba, 16:32
6 Yıllık restorasyon tamamlandı: Yenilenen Yıldız Sarayı 19 Temmuz’da ziyarete açılıyor

Osmanlı Devleti'nin son sarayı ve tarihe tanıklık eden Yıldız Sarayı, yaklaşık 6 yıllık restorasyonun ardından 19 Temmuz'da ziyarete açılıyor. 

Yapıların büyük kısmı tarihinde ilk kez ziyaretçileri ağırlayacak. "Büyük Mabeyn Köşkü", "Çit Kasrı", "Küçük Mabeyn Köşkü" ve "Harem Dairesi" başta olmak üzere birçok yapı, restore edilerek ziyarete açılacak. 

6 Yıllık restorasyon tamamlandı: Yenilenen Yıldız Sarayı 19 Temmuz’da ziyarete açılıyor

Sarayda ilk kez görülecek yazma eserler arasında, "Muhibbi" mahlasıyla şiirler yazan Kanuni Sultan Süleyman'a ait divan, Matrakçı Nasuh'un, Kanuni'nin Irak seferini anlattığı kitap, Katip Çelebi'nin "Cihannüma"sı ve ünlü hattatlara ait Kur'an-ı Kerim örnekleri yer alacak.

6 Yıllık restorasyon tamamlandı: Yenilenen Yıldız Sarayı 19 Temmuz’da ziyarete açılıyor

Saray ziyareti için henüz bir giriş ücreti belirlenmedi. Müze kart ile ziyaretçilerin sarayı gezebileceğini belirtti. Saray, pazartesi hariç her gün ziyarete açık olacak.

6 Yıllık restorasyon tamamlandı: Yenilenen Yıldız Sarayı 19 Temmuz’da ziyarete açılıyor

Yıldız Sarayı, Osmanlı Devleti'nin son sarayı olması nedeniyle ayrı bir öneme sahip. Sultan II. Abdülhamid döneminde devletin yönetim merkezi olan saray, Sultan'ın ve ailesinin ikametgahı olarak kullanıldı. 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla kapılarını dış dünyaya kapattı.

6 Yıllık restorasyon tamamlandı: Yenilenen Yıldız Sarayı 19 Temmuz’da ziyarete açılıyor

Saray, 1924'te Erkan-ı Harbiye Mektebi'ne tahsis edildi ve 1946'dan itibaren "Harp Akademileri" olarak kullanıldı. 1978'de Kültür Bakanlığı çatısı altına alınan kompleks, 2018'de Milli Saraylara devredildi.

Yıldız Sarayı müze restorasyon

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