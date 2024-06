Dünyanın en iyi müzesi ödülü Efes'e verildi

Yayınlanma: 17.06.2024 - 11:52

Güncelleme: 17.06.2024 - 11:52

UNESCO dünya mirası listesinde yer alan, İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti'ndeki Efes Deneyim Müzesi dünyanın en seçkin ödüllerinden biri olan Mondo-Dr Awards'ta "En İyi Müze" ödülüne layık görüldü. 12 Haziran'da gerçekleşen ve Las Vegas'ta düzenlenen ödül töreninde kendi alanında rakiplerini geride bırakan Efes Deneyim Müzesi, birincilik ödülü aldı.

GÜÇLÜ RAKİPLERİNİ GEÇTİ

Dünyada ‘deneyim müzeciliği’ni tarih anlatımı ile birleştiren ilk müzelerden biri olan Efes Deneyim Müzesi; En İyi Müze alanında, Paris Eternal Mucha ve Danimarka’nın Carl Nielsen ve Regan Vest gibi müzelerini geride bırakarak ilk dört arasına girmeye hak kazandı. Finalde ise Riyad’daki Aramco VIP Visitor Center, Hindistan’daki India in Fashion ve Paris’teki Dome Des Invalides Müzeleri ile yarışan Efes Deneyim Müzesi, rakiplerini geride bırakarak Mondo-Dr 2024 Awards’ta Müzeler Kategorisi’nde birinciliğe adını yazdırdı. Geçtiğimiz sene aynı kategoride birinciliği Dubai’deki Museum of the Future kazanmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Efes Deneyim Müzesi'nin "dünyanın en seçkin müzelerini arkasında bıraktığını" söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti'ndeki Deneyim Müzesi 2023’ün Ekim ayında açılmış, 2024 yılı için kısa bir süre geçirdiği tadilat sürecinden sonra 15 Şubat’ta yeniden kapılarını ziyaretçilere açmıştı.