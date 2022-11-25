Galerimizin bu haftaki konuğu Yasemin Kalyoncu: 'Denize Düşler'

25 Kasım 2022 Cuma, 13:33

Sabahın turuncu şiirleri sulara düşmeye başladığında bir telaş alır Karadenizi rengarenk kayıklar pancar motorlarında binbir telaş açılıp giderler karanlığın maviliğine. Turuncu maviyle arkadaş olur artık, zinosların şarkılarına uzak bir evden çellonun sesi eşlik eder.

Elma küfü yeşili sisler çöker gargalaklı yalıların tepesine, melekler tüm kaybolmuşluklarıyla kanatlarını çırpıp yer bulurlar rüyalarımızda. Bir çocuk uyanır gözüne düşen Karadeniz’in gölgesiyle adı Deniz olur mavi gözlerine inat.

Trabzon doğumlu sanatçı 1995 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında K.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Farklı şehirlerde görev yaptıktan sonra 2009 yılı itibariyle tekrar Trabzon’a döndü. Çalışmalarına ve derslerine kendi atölyesinde devam etmektedir.

Sanatçı bir röportajında kendini şöyle tanımlar:

“Tamamen içsel, resimlerimi yaparken öyle karışık planlar yapmıyorum ne hissediyorsam hissettiğim duyguların renklerini seçiyorum. Renklerimin kroması çok yüksek değildir. Daha pastel ağırlıklı bir paletim var diye bilirim. Bir mesaj vermek gibi bir kaygım yok, hissediyorum, çiziyorum ve boyuyorum. Tabiki bu süreç içersindi bilgi birikimlerim yaşanmışlıklar, hayaller ve özlemlerde yerini alıyordur.”

Figür ağırlıklı çalışan sanatçın elinden eskiz defteri hiç düşmez, çizimlerini yaparken belki bir şiir veya öykü üşüşür sayfalarına. Resim kadar edebiyat ve müzik yaşamının hep içindedir. Simonides’in söylediği gibi “Resim sessiz şiirdir, şiir ise konuşan resimdir.”

Yasemin Kalyoncu, kadın figürlerini dahil ettiği resimlerinde, renk, biçim, form ve ışık gölgeyle mekânsal ilişkileri kurgularken, ruhsal dönüşümüyle ilgili izleyiciyle bağ kurmaya çalışmakta, arka planda izleyicinin hazır bulunuşluğuna göre izleyicinin de resimle bir ilişki kurabilmesini sağlamaktadır.

Güven Baykan

Cumhuriyet Kültür Merkezi

Yasemin Kalyoncu

“Denize Düşler”

25 Kasım - 8 Aralık 2022