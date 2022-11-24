Emir Erkaya'dan sergi: Büyücü Eve Geliyor

24 Kasım 2022 Perşembe, 04:00

İstanbul’da Sıraselviler Caddesi’nde bulunan Pilot Galeri’de Emir Erkaya’nın “Büyücü Eve Geliyor” isimli sergisi izleyiciyle buluştu. Sanatçının galeri bünyesindeki ilk kişisel sergisi 17 Aralık’a kadar görülebilecek.

Erkaya, kendine özgü tarzıyla resimlerinde öteki olmaya zorlanan “karakterlere” yer veriyor. Bunlardan kimisi evsiz, kimisi “cüce”, kimisi “queer” karakterler. Resimlere konu olan bu yüzlere Taksim ve Cihangir taraflarında denk gelmek de mümkün. Hatta Erkaya, tablolarında yer verdiği isimlerden bazılarını da sergide ağırladı.

MASALSI HİKÂYELER

Bu karakterlerin bir araya geldiği tablolarda masalsı hikâyeler ortaya çıkıyor. Sanatçı resimlerinde içinde yaşadığı topluma dair sosyolojik incelemeler ve psiko-analizler de yapıyor. Bireyi, cinselliği, tarihi ve medeniyeti konu ediniyor. Sergi metninden alıntı yaparsak: “Dışarıdakilerin ve görmezden gelinenlerin yarattıkları belli belirsiz bir zamanı ve mekânı işgal eden ve kimine göre ‘yabancı yeni dünya’ olarak tabir edilebilecek bu dünyanın resimleri, geleneğin dışında kalmış izleyiciye bir pencere açar.”