'Game Of Thrones' filmi geliyor...

Yayınlanma: 03.11.2024 - 18:09

Güncelleme: 03.11.2024 - 18:09

George R.R. Martin'in son derece popüler fantastik kitaplarına dayanan Game of Thrones serisini genişleten bir filmin Warner Bros. tarafından geliştirilmekte olduğunu doğruladı.

Warner Bros yorum yapmayı reddetti. Martin'in A Song of Ice and Fire kitap serisinden uyarlanan HBO dizisine kıyasla bir filmin nasıl bir yaratıcı yön izleyeceği de belirsiz.

Potansiyel projeye ilişkin haberler, David Benioff ve D.B. Weiss tarafından yaratılan Game of Thrones'un sona ermesinden beş yıl sonra geldi ve bu dizi premium kanal için 59 Emmy dahil olmak üzere büyük bir izleyici kitlesi ve bol miktarda ödül getirdi.

2011-2019 yılları arasında sekiz sezon boyunca devam eden dizi, Westeros ve Essos kıtalarını dolaşarak, soylu ailelerin Demir Taht için yarıştığı siyasi entrikaları, kadim büyüleri ve acımasız savaşları dokuyor. Final sezonu tartışmalara yol açsa da dizinin başarısı, yaratıcıları Ryan Condal ve Martin'in yaz aylarında ikinci sezonuyla ekranlara dönen ve üçüncü sezon için de yenilenen House of the Dragon (Ejderha Evi) gibi spin-off'lara yol açtı.