Game of Thrones yıldızları yeniden bir arada: Ünlü oyuncular bir korku filminde buluşacak...

Yayınlanma: 12.02.2024 - 20:41

Güncelleme: 12.02.2024 - 20:41

Game of Thrones'un yıldızları Sophie Turner ve Kit Harington, gotik korku filmi "The Dreadful"da yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor. Natasha Kermani tarafından yazılıp yönetilen film, War of the Roses'ın arka planında, toplumdan izole bir hayat süren Anne (Turner) ve kayınvalidesi Morwen'in hikayesini anlatıyor. Ancak geçmişlerinden gelen bir adam (Harington) ortaya çıktığında, Anne için yaşamında dönüm noktası olacak olayları tetikler.

Sophie Turner'ın yanı sıra yapımcılar arasında Luke Daniels, Patrick Muldoon, Patrick Hibler ve Lucas Jarach bulunuyor.

Turner ve Harington, Game of Thrones dizisinde sırasıyla Sansa Stark ve Jon Snow rollerini canlandırdı. İkisi de bu rolleriyle Emmy adaylıkları elde etti. Sophie Turner, son zamanlarda Netflix'in "Do Revenge" ve Max'in suç draması "The Staircase" gibi projelerde yer aldı. Kit Harington ise Apple'ın "Extrapolations" ve Marvel'in "Eternals" dizilerinde rol aldı.