Yayınlanma: 11.06.2024 - 20:23

Güncelleme: 11.06.2024 - 20:23

2019 yılında yayımlanmaya başlayan bilimkurgu dizisi The Boys yeni sezonu ile izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin tutkunları yeni sezonun ne zaman ve nerede yayımlanacapını araştırıyor. Peki, The Boys 4. sezon ne zaman, nerede yayımlanacak? The Boys dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

THE BOYS 4. SEZON NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

The Boys, 13 Haziran'da 4. sezonuyla izleyicisi ile buluşacak. Dizinin yeni sezonu Prime Video üzerinden yayımlanacak.

3. SEZONDA NELER OLDU?

3. sezonda ekip, Soldier Boy'un (Jensen Ackles) Homelander'ı (Antony Starr) öldürmesiyle ilgili olarak ne gibi bir eylemde bulunacakları konusunda anlaşamadıkları için geçici olarak kendi yollarına gitti, ancak finalde yeniden bir araya gelerek Starlight'ı (Erin Moriarty) da aralarına aldı.

THE BOYS DİZİSİNİN KONUSU NE?

The Boys, süper kahramanların güçlerini ve şöhretlerini kötüye kullandığı bir evrende geçiyor. Kendilerini kanunu korumaya adayan ve “The Boys” olarak adlandırılan bir grup insan, yozlaşmış süper kahramanları ortadan kaldırmak için zorlu bir yolculuğa çıkar. Preacher’ın yazarı Garth Ennis ile Derick Robertson’ın kaleme aldığı çizgi romandan uyarlanan dizi, Supernatural’ın yaratıcısı Eric Kripke’nin imzasını taşıyor. Yönetmen koltuğunda ise en son Preacher’da birlikte çalışan Evan Goldberg ile Seth Rogen var.

THE BOYS DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Antony Starr - Homelander

Karl Urban - Billy Butcher

Jack Quaid - Hughie Campbell

Erin Moriarty - Annie January

Jensen Ackles - Soldier Boy

Karen Fukuhara - Kimiko Miyashiro

Chace Crawford - The Deep

Laz Alonso - Marvin

Tomer Capone - Frenchie

Claudia Doumit - Victoria Neuman

Jessie T. Usher - Reggie Franklin

Dominique McElligott - Kraliçe Maeve

Cameron Crovetti - Ryan

Colby Minifie - Ashley Barrett

Nathan Mitchell - Black Noir

Aya Cash - Stormfront