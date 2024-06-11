The Boys 4. sezon ne zaman, nerede yayımlanacak? The Boys dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?
The Boys dizisinin tutkunları yeni sezonun ne zmaan yayımlanacağını merak ediyor. 4. sezonu ile izleyicisi ile buluşacak olan dizinin son sezonunda neler olduğu araştırılıyor. Peki, The Boys 4. sezon ne zaman, nerede yayımlanacak? The Boys dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
2019 yılında yayımlanmaya başlayan bilimkurgu dizisi The Boys yeni sezonu ile izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin tutkunları yeni sezonun ne zaman ve nerede yayımlanacapını araştırıyor. Peki, The Boys 4. sezon ne zaman, nerede yayımlanacak? The Boys dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?
THE BOYS 4. SEZON NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
The Boys, 13 Haziran'da 4. sezonuyla izleyicisi ile buluşacak. Dizinin yeni sezonu Prime Video üzerinden yayımlanacak.
3. SEZONDA NELER OLDU?
3. sezonda ekip, Soldier Boy'un (Jensen Ackles) Homelander'ı (Antony Starr) öldürmesiyle ilgili olarak ne gibi bir eylemde bulunacakları konusunda anlaşamadıkları için geçici olarak kendi yollarına gitti, ancak finalde yeniden bir araya gelerek Starlight'ı (Erin Moriarty) da aralarına aldı.
THE BOYS DİZİSİNİN KONUSU NE?
The Boys, süper kahramanların güçlerini ve şöhretlerini kötüye kullandığı bir evrende geçiyor. Kendilerini kanunu korumaya adayan ve “The Boys” olarak adlandırılan bir grup insan, yozlaşmış süper kahramanları ortadan kaldırmak için zorlu bir yolculuğa çıkar. Preacher’ın yazarı Garth Ennis ile Derick Robertson’ın kaleme aldığı çizgi romandan uyarlanan dizi, Supernatural’ın yaratıcısı Eric Kripke’nin imzasını taşıyor. Yönetmen koltuğunda ise en son Preacher’da birlikte çalışan Evan Goldberg ile Seth Rogen var.
THE BOYS DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Antony Starr - Homelander
Karl Urban - Billy Butcher
Jack Quaid - Hughie Campbell
Erin Moriarty - Annie January
Jensen Ackles - Soldier Boy
Karen Fukuhara - Kimiko Miyashiro
Chace Crawford - The Deep
Laz Alonso - Marvin
Tomer Capone - Frenchie
Claudia Doumit - Victoria Neuman
Jessie T. Usher - Reggie Franklin
Dominique McElligott - Kraliçe Maeve
Cameron Crovetti - Ryan
Colby Minifie - Ashley Barrett
Nathan Mitchell - Black Noir
Aya Cash - Stormfront
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