Gastronomi ve sinema buluşuyor: Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali
Gastronomi ve sinemayı bir araya getirecek Gastronomi Film Festivali, 2025 yılının Mayıs ayından ilk kez düzenlenecek. Festivalde, Urla’nın ve bölge gastronomisinin dünyaca tanınmasına katkı sağlanması hedefleniyor.
Bu sene ilk kez düzenlenecek olan Gastronomi Film Festivali, gastronomi ve sinema atölyeleri ve film gösterimleri katılımcılarla buluşturacak. Söyleşiler ve tadım deneyimlerinin de yer alacağı festival, 2-3-4 Mayıs tarihlerinde İzmir, Urla'da gerçekleştirilecek.
Gastronomi ve sinemayı tek bir çatı altında buluşturan Gastronomi Film Festivali, sektörlerin profesyonel isimleri bir araya getirerek bilgi paylaşımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Bölgenin turizm potansiyelini yükseltmeyi ve doğal güzellikleri dünya sahnesine taşımayı da hedefleyen festival, yaratıcı fikirlerin yayılmasını ve kültürel mirasın uluslararası alanda tanıtılmasını katkıda bulunacak.
Türk gastronomi filmleri kültürünü geliştirmek ve bu alandaki yaratıcı girişimlere destek vermek amacıyla düzenlenecek festival kapsamındaki etkinlikler ana merkez Urladam’ da olmak üzere Hiç Zeytin Ormanı, Köstem Zeytinyağı Müzesi ve Bağ Yolu‘nda gerçekleşecek. .
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