Gazeteci Cüneyt Cebenoyan ölümünün 4. yılında anılıyor!

Yayınlanma: 03.08.2023 - 16:38

Güncelleme: 03.08.2023 - 16:43

Gazeteci-yazar Cüneyt Cebenoyan, hayata veda edişinin 4'üncü yılında da unutulmadı.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 2019 yılında geçirdiği trafik kazasında 59 yaşında hayatını kaybeden Cebenoyan; ailesi, sevenleri ve meslektaşları tarafından anılıyor.

CÜNEYT CEBENOYAN KİMDİR?

Gazeteci ve yazar Cüneyt Cebenoyan, Boğaziçi Üniversitesi’nde ekonomi okudu. 12 Eylül döneminde 15 ay boyunca cezaevinde kalan Cebenoyan; ‘Dar Elbise’, ‘Gözümün Nuru’ ve ‘Hayatboyu’ filmlerinde oynadı. Uzun yıllar BirGün gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cebenoyan, sinema yazıları ve film eleştirileri yazdı.

FIPRESCI (Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği), NETPAC (Asya ve Pasifik Sineması Teşvik Ağı) ve Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyesi olan Cebenoyan, konuk ile jüri üyesi olarak pek çok ulusal ve uluslararası film festivalinde görev aldı.