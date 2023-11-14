Gazeteci Yazar Gülşen İşeri'nin kaleminden: Büyük İnsanlık
Gazeteci-yazar Gülşen İşeri, işçilerin yaşamlarına dokunmak için sahaya indi ve tanık olduklarını kaleme aldı. İşçi ölümlerinin yalnızca sayısal verilerden ibaret olmadığını ortaya koyan Büyük İnsanlık, İnkılâp Kitabevi imzasıyla çıktı.
İşçi hikayelerine odaklanan İşeri, kitapta; maden işçileri, tersane işçileri, inşaat işçileri, mevsimlik işçiler, geri dönüşüm işçileri ve kot taşlama işçileriyle yapılan söyleşilerle işçilerin hikayelerine yolculuğa çıkarıyor. Gürcan Öztürk’ün fotoğraflarını çektiği Büyük İnsanlık’ta, Zonguldak kömür madeninden Tuzla tersanesine, Ordu’daki fındık tarlalarından Diyarbakır sokaklarına, geri dönüşümden inşaata etkileyici fotoğraflar da yer alıyor.
Gülşen İşeri, Büyük İnsanlık’ı hatırlatmak için çıktığı yolda, okura adeta insanlığı sorgulatırken, belgesel niteliğinde de bilgiler sunuyor.
ARKA KAPAK
Bugün kaç işçi öldü dünyada?
Peki ya Türkiye’de?
Onlar bazıları için sadece günlük, aylık ve yıllık olarak ortalamaları alınan birer sayı. Oysa onların birer hayatları vardı, sevdikleri, geride bıraktıkları, uğruna öldükleri. Ve yazık ki uğruna ölmeye devam edecekleri…
Bu kitap, artık uğruna ölmesinler diye hazırlandı. İş ve işçi güvenliği sağlansın, 3 kuruş için hayatlar harcanmasın diye çıkıldı yola. Kimi zaman Zonguldak oldu yolun sonu, kimi zaman Diyarbakır, kimi zaman Ordu. Hikâye her yerde aynıydı. Bir işçi, bir mecburiyet, bir ölüm…
Kimi ailesine bakmak için yerin dibine inmek, kimi metrelerce yükseklere çıkmak, kimi zehir solumak zorunda. Yerler farklı olsa da her biri ölümün kıyısında. Ve sordu bir işçi daha, “Ölüm hep bana mı düşer usta?”
Büyük İnsanlık, zincirlerinden başka kaybedecekleri hiçbir şey olmayanların hikâyesi…
KÜNYE
İnkılâp Kitabevi, Gülşen İşeri, Büyük İnsanlık, 96 sayfa, İstanbul, 2023.
Fotoğraflar: Gürcan Öztürk
Editör: Ezgi Hotalak
Kapak tasarım: Ekin Başak Akgül
Sayfa tasarım: Ekin Başak Akgül
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücrete 'Şimşek' ayarı!
- A Haber ve Yeni Şafak'a soğuk duş!
- Yarkadaş nihai kararını açıkladı
- 'Zorla' protestoda yeni gelişme
- Soylu'nun sessizliğinin nedeni belli oldu
- Bu müdürü kim koruyor?
- 'Cesaretin varsa Kandil'e git...'
- Arda Güler isyan etti!
- Dönerci Mustafa Atmaca'yla ilgili yeni suç duyurusu
- Mahir Günşiray’ın acı günü!