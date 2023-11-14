Gazeteci Yazar Gülşen İşeri'nin kaleminden: Büyük İnsanlık

Yayınlanma: 14.11.2023 - 16:26

Güncelleme: 14.11.2023 - 16:26

İşçi hikayelerine odaklanan İşeri, kitapta; maden işçileri, tersane işçileri, inşaat işçileri, mevsimlik işçiler, geri dönüşüm işçileri ve kot taşlama işçileriyle yapılan söyleşilerle işçilerin hikayelerine yolculuğa çıkarıyor. Gürcan Öztürk’ün fotoğraflarını çektiği Büyük İnsanlık’ta, Zonguldak kömür madeninden Tuzla tersanesine, Ordu’daki fındık tarlalarından Diyarbakır sokaklarına, geri dönüşümden inşaata etkileyici fotoğraflar da yer alıyor.

Gülşen İşeri, Büyük İnsanlık’ı hatırlatmak için çıktığı yolda, okura adeta insanlığı sorgulatırken, belgesel niteliğinde de bilgiler sunuyor.

ARKA KAPAK

Bugün kaç işçi öldü dünyada?

Peki ya Türkiye’de?

Onlar bazıları için sadece günlük, aylık ve yıllık olarak ortalamaları alınan birer sayı. Oysa onların birer hayatları vardı, sevdikleri, geride bıraktıkları, uğruna öldükleri. Ve yazık ki uğruna ölmeye devam edecekleri…

Bu kitap, artık uğruna ölmesinler diye hazırlandı. İş ve işçi güvenliği sağlansın, 3 kuruş için hayatlar harcanmasın diye çıkıldı yola. Kimi zaman Zonguldak oldu yolun sonu, kimi zaman Diyarbakır, kimi zaman Ordu. Hikâye her yerde aynıydı. Bir işçi, bir mecburiyet, bir ölüm…

Kimi ailesine bakmak için yerin dibine inmek, kimi metrelerce yükseklere çıkmak, kimi zehir solumak zorunda. Yerler farklı olsa da her biri ölümün kıyısında. Ve sordu bir işçi daha, “Ölüm hep bana mı düşer usta?”

Büyük İnsanlık, zincirlerinden başka kaybedecekleri hiçbir şey olmayanların hikâyesi…

KÜNYE

İnkılâp Kitabevi, Gülşen İşeri, Büyük İnsanlık, 96 sayfa, İstanbul, 2023.

Fotoğraflar: Gürcan Öztürk

Editör: Ezgi Hotalak

Kapak tasarım: Ekin Başak Akgül

Sayfa tasarım: Ekin Başak Akgül



