Gazetemizin çizerlerinin yapıtlarının yer aldığı sergi Alan Kadıköy’de açılacak: 102 yılın karikatürleri

Cumhuriyet gazetesinin yayın gelenekleri arasında özel yeri olan karikatür sanatının 102 yıl boyunca sayfalara yansıması, “Cumhuriyet’in Karikatürcüleri” sergisiyle günümüze taşınıyor. Sergi, 24 Nisan saat 18.30’da, Kadıköy Belediyesi Alan Kadıköy’de sanatseverlerle buluşacak.

Gazetemizin yazarı Işık Kansu ve Güven Baykan’ın hazırladığı; gazetemizin emeklilerinden Gülsev Töksöz ve Eda Kasa ile grafik tasarımcı Ersin Aydın’ın katkı koyduğu sergi, Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle düzenleniyor.

ÇİZGİSEL ZEKÂ

Sergiyi hazırlayan isimlerden Güven Baykan, sergi hazırlanırken amacın, yalnızca bir arşivi görünür kılmakla sınırlı tutulmadığını belirterek “Bu ülkenin çizgiyle kurulmuş hafızasına yeniden bakmak, o hafızanın taşıdığı eleştirel gücü, estetik birikimi ve toplumsal tanıklığını öne çıkarmak hedeflendi” dedi.

Cumhuriyet’in karikatürcülerinin, yıllar boyunca yalnızca güldüren isimler olmadığını, düşündüren, itiraz eden, toplumsal yaralara dokunan, zamanın ruhunu birkaç çizgide yakalayabilen sanatçılar olarak öne çıktığını vurgulayan Baykan, “Bu sergi de o güçlü belleğin izini süren bir çalışma niteliği taşıyor. Cumhuriyet’in sayfalarından taşan çizgisel zekânın, estetik gücünü ve eleştirel bakışın bugüne dek ne kadar canlı olduğunu yeniden hatırlatmayı amaçlıyor” dedi.

Seçkinin amacının yalnızca belli başlı ustaları bir araya getirmek olmadığının altını çizen Baykan, Cumhuriyet karikatürünün kuşaklar boyunca kurduğu çizgi devamlılığını göstermenin de gözetildiğini söyledi.

‘AZ ÇİZGİ ÇOK SÖZ’

Serginin hazırlanmasına Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ile Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Genel Sanat Yönetmeni Ömür Kurt da destek oldu. Kurt, gazetemize yaptığı açıklamada “Cumhuriyet’in Karikatürcüleri sergisi Türkiye’de ilk kez Kadıköy Belediyesi Alan Kadıköy sergi salonunda açılıyor. Buna tanıklık etmek bizim için onurdur. Kuşkusuz ki karikatür, özellikle de sözsüz karikatür bize pek az çizgiyle pek çok şey söyler. Türkiye’nin en köklü gazetesi olan Cumhuriyet’in belleğindeki karikatürler, geçmişten günümüze çok önemli dönemlerle ilgili çok etkili bir hafıza sunuyor. Gazetenin kuruluşundan bugüne kadarki bütün karikatürlerin bir kitapta toplanması da büyük hizmet olacaktır. Herkesi bu eşsiz sergiyi görmeye davet ediyorum” dedi.

Ali Ulvi’den Turhan Selçuk’a kadar 71 isim

Sergide, yapıtlarının bulunduğu isimler şöyle:

Ahmet Aykanat, Ekrem Borazan, Mehmet Zeber, Oğuz Gürel, Ahmet Öztürklevent, Ercan Baysal, Mehmet Selçuk, Ohannes Şaşkal, Ali Ulvi, Ercüment Kalmık, Mim Uykusuz, Ömer Balcıoğlu, Aptülika, Erdoğan Bozok, Muhittin Köroğlu, Ramiz, Atay Sözer, Faruk Fayzin, Murat Özmenek, Ratip Tahir, Ayhan Başoğlu, Ferruh Doğan, Murat Sayın, Saadet Demir Yalçın, Ayhan Kırdar, Halim Kutlu, Mürteza Albayrak, Sait Munzur, Behiç Ak, Halit Kurtulmuş Aytoslu, Musa Kart, Selçuk Demirel, Beysun Gökşin, Haslet Soyöz, Mustafa Bilgin, Selçuk Kulaksız, Birol Çün, İbrahim Ersaç, Mustafa Doğruer, Semih Poroy, Burak, İbrahim Tuncay, Mustafa Yıldız, Sezgin Burak, Burak Ergin, İhsan Ünlüer, Mümin Durmaz, Şevket Yalaz, Bülent Yüce, İsmail Gülgeç, Mümtaz Arıkan, Tan Oral, Cem Koç, İsmet Lokman, Münif Fehim, Turhan Selçuk, Cemal Nadir, Kamil Masaracı, Nezih Danyal, Uğur Durak, Cemalettin Güzeloğlu, Kemal Gökhan, Nuhsal Işın, Zafer Temocin, Cihan Demirci, Kemal Urgenç, Nuray Çiftçi, Zeki Bol, Dinç Çağ, Levent Dağdaşan, Nuri Kurtcebe.