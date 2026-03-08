Gazetemizin kadın temalı fotoğraf sergisini Özgür Özel açtı

Yazarımız Güven Baykan’ın küratörlüğünde “Ceyhun Atuf Kansu Şiirleri Eşliğinde Kadın Fotoğrafları” sergisinin bugün Eskişehir’de açılışına katılan Özgür Özel, fotoğrafları tek tek inceledi, şiirleri de okuyarak sergiye olan beğenisini gösterdi. Açılışa, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet gazetesi yazarı Işık Kansu, Cumhuriyet gazetesi Ankara İdare Müdürü Mahmut Soyuer, CHP Eskişehir milletvekilleri ve yurttaşlar katıldı. Sergi sonrası, yazarlarımız Işık Kansu ve Güven Baykan, Özgür Özel’e bir kadın temalı fotoğraf ile sergi kataloğu armağan ettiler. Gazetemizin sergisi, Tepebaşı Belediyesi’nde yaklaşık bir hafta açık kalacak.