Gazze'de "Kadın Filmleri Festivali" düzenlendi

28 Ekim 2022 Cuma, 15:49

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde "Kadınların gözüyle" temalı "Kadın Filmleri Festivali" düzenlendi.

Filistin Ulusal Kadınlar Günü dolayısıyla Gazze'deki Kadın Merkezi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen festivalde, Arap kadınlarının yaşadığı sıkıntılara dikkat çekiliyor.

Kadın Merkezi Müdürü Amal Sıyam, yaptığı açıklamada, festival kapsamında Filistin'den ve diğer bazı Arap ülkelerinden kadın ve erkek yönetmenler tarafından hazırlanan 12 filmin izleyiciyle buluştuğunu söyledi.

Filmlerin tamamının başta Gazze ve Filistin geneli olmak üzere çeşitli Arap ülkelerinde kadınların yaşadığı sorunlara ve sıkıntılara ışık tuttuğunu dile getiren Sıyam, filmlerde kadına yönelik şiddet, cinayet ve göçün yanı sıra kadın gazetecilerin İsrail saldırılarını takip ederken yaşadığı sıkıntılar ile İsrail hapishanelerindeki kadın tutuklular konularının ele alındığını aktardı.

Sıyam, bir gün süren festivalin kadınlara destek amacı taşıdığını vurguladı.

Filistinliler her yıl 26 Ekim'de "Filistin Ulusal Kadınlar Günü" kapsamında İsrail işgali ve ablukası nedeniyle kadınların yaşadığı sıkıntılara dikkatin çekildiği bazı etkinlikler düzenliyor.