"Tatlı Süt Köpüğü", 10. Boğaziçi Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu

26 Ekim 2022 Çarşamba, 09:59

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve 21 Ekim'de başlayan 10. Boğaziçi Film Festivali, film gösterimleri ve masterclass programlarıyla devam ediyor.

Festivalin Ulusal Uzun Metraj Yarışma filmlerinden olan "Tatlı Süt Köpüğü"nün Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleşen gösterimi sonrası düzenlenen söyleşiye filmin yönetmeni Olgun Özdemir ve oyunculardan Rojin Altın Tehrani, Önder Yalçın, Yaman Yoldaş Steinmetz katıldı.

Söyleşinin moderatörlüğünü ise sinema yazarı Gökşen Aydemir üstlendi.

Yönetmen Olgun Özdemir, yolda yürürken kendisinden rahatsız olduğunu düşündüğü bir kadını rahatlatmak için hızlandığını ve o gün bu filmi çekmeye karar verdiğini söyledi.

Bu noktada erkek olmanın da zor olduğunu belirten Özdemir, filmin pek çok farklı konuya yer verdiğini de anlattı. Filmin hikayesinden Türkiye siyasi hayatından izler de olduğunu belirten Özdemir, yorumları seyirciye bıraktığını dile getirdi.

Olgun Özdemir, bu filmi daha önce üçleme olarak çekmeyi düşündüğünü ancak vazgeçtiğini ifade ederek, tüm karakterlerin neden ilk kısımda yer aldığı sorusuna da "Tüm karakterleri başlarda görmeyince olmadı. Kurgu dolayısıyla mutlaka ortalara doğru kötü karakterleri yerleştirmem gerekti" diye cevap verdi.

İranlı oyuncu Rojin Altın Tehrani da bu filmle ilk kez sinemada yer aldığını, filmin kadın cinayetlerini işlemesi nedeniyle de hikayenin yaşadıklarından yola çıkarak kendisi için önemli olduğunu söyledi. Oyunculardan Önder Yalçın ise yapımda daha önce oynadığı komedi rollerinin aksi yönde bir karakter oynadığını ve bu noktada kendisine güvendikleri için de mutlu olduğunu ifade etti.

"Tatlı Süt Köpüğü" filmi, İngiltere'den Türkiye'ye dönen bir kadın ve kendisiyle yüzleşmekten kaçan bir adamın yarım kalan bir kitabı tamamlamak için çabalarını ele alıyor.