28 Ekim 2022 Cuma, 15:39

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok farklı kurum ve kuruluşun destekleriyle organize edilen festival, Türk cumhuriyetleri ve topluluklarından çok sayıda profesyonel sinemacı ve kültür insanını bir araya getirecek.

Azerbaycan’dan 22, Özbekistan’dan 43, Kırgızistan’dan 23, Kazakistan’dan 21, Türkmenistan’dan 5, özerk cumhuriyetlerden ise 17 sinema profesyoneli programlarda yer alacak. Türkiye sinema sektörünün önemli yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncularından oluşan yaklaşık 200 isim de festivale katılacak.

Festivalin Merinos Atatürk ve Kongre Kültür Merkezi'ndeki tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Bakanlık olarak somut ve somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalıştıklarını söyledi.

Bu mirasın yayılması noktasında sanatın önemli işlevi olduğunu belirten Demircan, sinemanın da 7'nci sanat olarak yeni, çağdaş ve etkili bir sanat dalı olduğunu ifade etti.

Kültürün yayılmasında sinemanın yazıdan sonra bulunmuş en önemli argüman olduğunu anlatan Demircan, şöyle konuştu:

"Sinemanın ehemmiyeti ortadayken, Türk dünyasındaki kardeş ülkelerle Türk-İslam kültürünü daha iyi anlatabilmek ve anlayabilmek amacıyla Ata Korkut Film Festivali’ni başlattık. Kültürel yakınlaşmayı sağlamak için yola çıktık. Festival kapsamında ortak yapımlara zemin oluşturmayı, yeni filmleri yarışma kapsamında ödüllendirmeyi ve Türk cumhuriyetlerinin bakanlarını buluşturmayı amaçladık. İkincisini Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’da düzenlediğimiz festivalin üçüncüsünü ise Azerbaycan’ın Şuşa kentinde yapacağız. Bu zirvelerle, sahip olduğumuz müşterek mirasımızın ortak yapımlara dönüşmesi için zemin hazırlayacaktır."