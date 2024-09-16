Ukraynalı müzik grubu Artbat, İstanbul'da konser verecek
Ukraynalı DJ ikilisi Artbat, 20 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta Epifoni organizasyonu ile İstanbul'da sahne alacak; etkinlikte Fred Lenix ve Sezer Uysal da performans sergileyecek.
Artur Kryvenko ve Vitaliy Limarenko'dan oluşan Ukraynalı DJ ve müzik prodüksiyon ikilisi Artbat, İstanbul'da müzikseverlerle bir araya gelecek.
İkili, Epifoni organizasyonu ile 20 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek.
Konser öncesi, çalışmalarını Türkiye'de sürdüren, ses mühendisi, Brezilya asıllı DJ ve prodüktör Fred Lenix sahne alacak.
Etkinliğin açılışını ise Türkiye'nin üretken prodüktörlerinden biri olarak gösterilen Sezer Uysal yapacak.
Etiketler: #Artbat #Ukrayna #KüçükÇiftlik Park
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