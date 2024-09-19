Emel Sayın, 'Başrolde Emel Sayın' konserinde müzikseverlerle buluşacak

Emel Sayın, 30 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda "Başrolde Emel Sayın" konseri ile sanatseverlerle buluşacak.

Emel Sayın, 'Başrolde Emel Sayın' konserinde müzikseverlerle buluşacak
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 19.09.2024 - 12:07

Sanatçı Emel Sayın, 30 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.

BKM Harbiye konserleri serisinde sahne alacak sanatçı, DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında "Başrolde Emel Sayın" konserinde sanatseverlerle buluşacak.

Emel Sayın, başrolünde yer aldığı filmlerin müziklerinden oluşan özel bir repertuvarı hayranları için yorumlayacak.

 


Etiketler: #Emel Sayın

İlgili Haberler

Emel Sayın koronavirüse yakalandı

Emel Sayın koronavirüse yakalandı
Emel Sayın'ı yıkan haber: Sosyal medyadan duyurdu

Emel Sayın'ı yıkan haber: Sosyal medyadan duyurdu
Emel Sayın, Cüneyt Arkın'ın ölümüyle sarsıldı: 'Meğer son konuşmamızmış...'

Emel Sayın, Cüneyt Arkın'ın ölümüyle sarsıldı: 'Meğer son konuşmamızmış...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler