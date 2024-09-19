Emel Sayın, 'Başrolde Emel Sayın' konserinde müzikseverlerle buluşacak
Emel Sayın, 30 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda "Başrolde Emel Sayın" konseri ile sanatseverlerle buluşacak.
Sanatçı Emel Sayın, 30 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.
BKM Harbiye konserleri serisinde sahne alacak sanatçı, DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında "Başrolde Emel Sayın" konserinde sanatseverlerle buluşacak.
Emel Sayın, başrolünde yer aldığı filmlerin müziklerinden oluşan özel bir repertuvarı hayranları için yorumlayacak.
Etiketler: #Emel Sayın
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