'Geçmişe Saygı, Geleceğe Umut' sergisi

13 Aralık 2021 Pazartesi, 17:08

İstanbul Kız Lisesi Sanat Grubu (İKL SANAT), okulunun kuruluşunun 110’uncu yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla “Geçmişe Saygı Geleceğe Umutla” isimli karma sergi düzenledi.

Feride Alev Burhanoğlu başkanlığında bir araya gelen İstanbul Kız Lisesi’nin farklı dönemlerinde mezun olmuş amatör 60 kadın sanatçı tarafından kurulan İKL SANAT’ın sergisi Taksim Tünel’deki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde 2 Aralık’ta açıldı. Sergi 17 Aralık’a kadar saat 09.00-18.00 saatleri arasında gezilebiliyor.

İstanbul’un ilk kız liselerinden olan İstanbul Kız Lisesi, 1988 yılından itibaren Cağaoğlu Anadolu Lisesi olarak eğitim veriyor. Sergiye, İstanbul Kız Lisesi’nden mezun olmuş 44 amatör sanatçı katılıyor.

Sergide eserleri yer alan sanatçılar ise şöyle:

Belgin Şenel Özgül,

Betül Esen Demir

Çiçek Ersin

Çiğdem Savcı

Dilek Alibek Öztürk

Elmira Gülgün Sönmez

Esin Turşucu

Fatma Dilek Kökel

Fatma Nişancı Yıldırım

Feride Alev Burhanoğlu

Filiz Kınalı Kumdakçı

Filiz Usta

Füsun dur

Gülden Işıksal Gökhan

Halide Duman

Halide Okumuş Şen

Handan Atılgan

Hülya Midilli Meier

İlksen Arzu Tomay Ungan

Jale Apaydın

Jale Uygaç Dolunay

Kadriye Ay

Kadriye Olgar

Melek Çile Ünsal

Nazan Batum Alpman

Nedret Yelkenci Acar

Nevin Özder

Nur Yılmaz Sözeri

Nihal Kaya Aras

Özlem Özdemir

Perihan Özdabak

Perinur Bayburt

Rezan Sezgin

Saliha Yavuz

Sedef Er Göztepe

Semiha Duman

Semra Batum Yılmaz

Sevil Temizer Şener

Sıdıka Kocaoğlu

Songül Beyazgül Aslanoğlu

Yasemen Işık Sayılgan

Yasemin Dincer

Zehra Akyürek Derinöz

Ziynet Uzuner



