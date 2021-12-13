'Geçmişe Saygı, Geleceğe Umut' sergisi
İstanbul Kız Lisesi mezunu 44 amatör kadın sanatçının Tarık Zafer Tunaya’da açtığı “Geçmişe Saygı Geleceğe Umutla” isimli sergi, 17 Aralık’a kadar gezilebilecek.
İstanbul Kız Lisesi Sanat Grubu (İKL SANAT), okulunun kuruluşunun 110’uncu yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla “Geçmişe Saygı Geleceğe Umutla” isimli karma sergi düzenledi.
Feride Alev Burhanoğlu başkanlığında bir araya gelen İstanbul Kız Lisesi’nin farklı dönemlerinde mezun olmuş amatör 60 kadın sanatçı tarafından kurulan İKL SANAT’ın sergisi Taksim Tünel’deki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde 2 Aralık’ta açıldı. Sergi 17 Aralık’a kadar saat 09.00-18.00 saatleri arasında gezilebiliyor.
İstanbul’un ilk kız liselerinden olan İstanbul Kız Lisesi, 1988 yılından itibaren Cağaoğlu Anadolu Lisesi olarak eğitim veriyor. Sergiye, İstanbul Kız Lisesi’nden mezun olmuş 44 amatör sanatçı katılıyor.
Sergide eserleri yer alan sanatçılar ise şöyle:
Belgin Şenel Özgül,
Betül Esen Demir
Çiçek Ersin
Çiğdem Savcı
Dilek Alibek Öztürk
Elmira Gülgün Sönmez
Esin Turşucu
Fatma Dilek Kökel
Fatma Nişancı Yıldırım
Feride Alev Burhanoğlu
Filiz Kınalı Kumdakçı
Filiz Usta
Füsun dur
Gülden Işıksal Gökhan
Halide Duman
Halide Okumuş Şen
Handan Atılgan
Hülya Midilli Meier
İlksen Arzu Tomay Ungan
Jale Apaydın
Jale Uygaç Dolunay
Kadriye Ay
Kadriye Olgar
Melek Çile Ünsal
Nazan Batum Alpman
Nedret Yelkenci Acar
Nevin Özder
Nur Yılmaz Sözeri
Nihal Kaya Aras
Özlem Özdemir
Perihan Özdabak
Perinur Bayburt
Rezan Sezgin
Saliha Yavuz
Sedef Er Göztepe
Semiha Duman
Semra Batum Yılmaz
Sevil Temizer Şener
Sıdıka Kocaoğlu
Songül Beyazgül Aslanoğlu
Yasemen Işık Sayılgan
Yasemin Dincer
Zehra Akyürek Derinöz
Ziynet Uzuner
Video Haberler
- Aliyev'den hakemlere veryansın
- Sosyal medyada gündem oldu
- Doğu Demirkol'dan Melis Sezen taklidi
- 'Çok sancılı olacak' deyip duyurdu
- Kritik iddia! Toplantı yarına mı ertelendi?
- Hayvanlar da geçinemiyor: Mamaya büyük zam
- 'Ülkedeki en büyük AKP eseri'
- Özdağ, Atatürk büstü çıkarıp masaya koydu
- Marmara Denizi'nde büyük panik
- İşte İstanbul'daki yoksulluk gerçeği
En Çok Okunan Haberler
- Eşinin pideciye kaçtığını öğrenmişti
- Arınç canlı yayını terk etti
- Müge Anlı'dan Serkan Kıyak hakkında açıklama
- Bakan Özer'den uzaktan eğitim değerlendirmesi
- Uzman er kadın polisi bıçakladı
- Peker aylar sonra kamera karşısında
- Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın iddiası!
- Dolar fırladı: Erdoğan'dan kritik görüşme
- Ünlü oyuncu saldırıya uğradı
- Serkan Kıyak'ın ailesi ilk kez konuştu