Geçmişten bugüne...

Yayınlanma: 13.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.10.2023 - 03:05

Fotoğraf alanında aldığı uluslararası ödüllerle dikkat çeken sanatçı Sarp Kerem Yavuz’un yeni kişisel sergisi “Muhteşem Yüzyıl”, 5 Kasım’a kadar Anna Laudel Istanbul’da sanatseverlerle buluşuyor.

Basın önizlemesinde izlediğimiz sergi, Yavuz’un hem yeni işlerine hem de on dört yıllık sanatsal üretimine mini retrospektif bir bakış sunuyor. Geçmişte “Hamam” serisi çok beğenilen sanatçı, hâlâ kendisine serinin devamının sorulduğunu belirtirken esprili bir şekilde “Kariyerimin hamam bölümünü tamamladım” diyor. Retrospektif bölümünün yer aldığı ikinci katta o seriden birkaç örneğe de rastlıyoruz... “Muhteşem Yüzyıl”, oryantalizm, homoerotizm, politika, din ve şiddet gibi tartışmalı konulardaki varlığını sinematografik bakış açısıyla ustaca irdelerken erkek bedenini merkezine alıyor. Evet, adını aynı adlı diziden alıyor sergi. Osmanlı’nın kültürel öğelerine göndermelerde bulunuyor.

YAPAY ZEKÂYLA ‘ANLAŞMAK’

Galerinin giriş katında, Yavuz’un yapay zekâya kendi tarzında fotoğraflar ortaya çıkarmayı öğretme çabalarının başarılı örneklerine rastlıyoruz. Sanatçı seçtiği özgün kelimeler yardımıyla yapay zekânın eserleri oluşturmasını sağlıyor. Ama bu süreç sancılı başlamış, ilk kullandığı yapay zekâ robotu Midjourney, sanatçıyı sansürlemiş. Bunun üzerine sansürsüz bir şekilde üretim yapması için özel olarak davet edildiği “Layer.ai” platformuna kendi çektiği fotoğrafları ve Midjourney yardımıyla hazırlanan yapay zekâ görüntüleri yüklemiş. Böylece yapay zekâ için bir veri kümesi oluşturmuş. Layer.ai fizik kurallarından habersiz bir robot, bu nedenle ortaya gerçekte göremeyeceğimiz fotoğraflar çıkarıyor. Özellikle giriş katında ilk rastlayacağınız eser oldukça etkileyici. Bu kattaki “Wet_Dreams” seçkisinde Yavuz, kendini ifade etme şekli ile yapay zekâ yansımaları arasındaki farklılıkları mercek altına alıyor. Aslında giriş katında gördüğünüz eserler, bir üst kattaki eserlerin sonucu... Sergi bir bütün olarak, farklı ancak birbiriyle etkileşim içinde olan iki farklı koleksiyonu deneyimlemek için eşsiz bir fırsat.