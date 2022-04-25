‘Geldikleri Gibi Giderler’ sergisi Ankara’da

25 Nisan 2022 Pazartesi, 20:43

Hamza Saykan’ın yağlı boya Atatürk resimlerinden oluşan “Geldikleri Gibi Giderler” isimli sergisinin 21’incisi, Ankara Sincan Özcan Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sanatseverlerle buluşacak.

6 Nisan Salı günü, saat 10.00’da açılışı yapılacak olan sergi, gün boyu ziyaret edilebilecek. İsmini, Kurtuluş Savaşı’nın ilk işaret fişeği olarak bilinen Atatürk’ün İstanbul’u işgal eden düşman kuvvetlerini kastederek dile getirdiği “Geldikleri gibi giderler” sözünden alan sergide, yağlı boya tekniği ile yapılmış çok sayıda Atatürk resmi yer alacak. Sergi kapsamında saat 11.00’de “Atatürk ve Eğitim” başlıklı bir söyleşi de gerçekleştirilecek.