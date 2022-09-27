"Geleceğe Miras" porselen bezeme 3 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak

27 Eylül 2022 Salı, 17:43

Bezeme sanatçısı Yıldız Toksoy'un Marmara Üniversitesindeki öğrencileri sürece bizzat dahil eden ve onlara katkı sunan bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdiği sergi, 3 Ekim'de açılacak.

"Geleceğe Miras" porselen bezeme sergisi, 16 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.