"Geleceğe Miras" porselen bezeme 3 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak

Marmara Üniversitesi ile porselen bezeme sanatçısı Yıldız Toksoy'un sosyal sorumluluk projesi olarak ortaklaşa gerçekleştirdiği "Geleceğe Miras" sergisi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

AA
27 Eylül 2022 Salı, 17:43
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Bezeme sanatçısı Yıldız Toksoy'un Marmara Üniversitesindeki öğrencileri sürece bizzat dahil eden ve onlara katkı sunan bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdiği sergi, 3 Ekim'de açılacak.

"Geleceğe Miras" porselen bezeme sergisi, 16 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.


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