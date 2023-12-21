Geleneksel yöntemlerle işlenen motifler Londra’dan alıcı buldu
Çal’ın ilmek ilmek dokunan geleneksel halıların ünü yurt sınırlarını aştı. Kadınların binbir emekle dokuduğu halılara Londra’dan talep almaya başladı.
Denizli’nin Çal ilçesinde asırlardır dokunan geleneksel halı ve kilimler halen yöre kadınlarının emekleriyle dokunuyor.
Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Yöresel Dokuma Atölyesi kursuna katılan 12 kişinin ilmek ilmek dokuduğu halı ve kilimler katma değer olarak geri dönüyor. Ünü yurt sınırlarını aşan Çal halı ve kilimlerine Avrupa’nın pek çok kentinden özel siparişler geldiği belirtildi.
Akademisyenlerin destekleriyle geleneksel motiflerin işlendiği halı ve kilimler Birleşik Krallık başkenti Londra’dan talep gördü.
En Çok Okunan Haberler
-
- 2 otomobil güvenlik testinden 'sıfır' yıldız aldı
- Büyük umutlarla başlayan dizi final yapıyor
- Özgür Özel’den aldığım Şeyh Sait mektubu
- İYİ Parti'de 'Mansur Yavaş' istifası!
- Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!
- Erdoğan’ın düştüğü pazarlık girdabı
- Şimşek'ten doları olanı üzecek haber!
- 7 gollü maçta kazanan Fenerbahçe!
- İmamlar anaokulunda!
- Eskişehirspor'dan dünya tarihine geçecek gol!