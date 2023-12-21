Geleneksel yöntemlerle işlenen motifler Londra’dan alıcı buldu

Çal’ın ilmek ilmek dokunan geleneksel halıların ünü yurt sınırlarını aştı. Kadınların binbir emekle dokuduğu halılara Londra’dan talep almaya başladı.

İHA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 14:45
Geleneksel yöntemlerle işlenen motifler Londra’dan alıcı buldu
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Denizli’nin Çal ilçesinde asırlardır dokunan geleneksel halı ve kilimler halen yöre kadınlarının emekleriyle dokunuyor.

Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Yöresel Dokuma Atölyesi kursuna katılan 12 kişinin ilmek ilmek dokuduğu halı ve kilimler katma değer olarak geri dönüyor. Ünü yurt sınırlarını aşan Çal halı ve kilimlerine Avrupa’nın pek çok kentinden özel siparişler geldiği belirtildi.

Akademisyenlerin destekleriyle geleneksel motiflerin işlendiği halı ve kilimler Birleşik Krallık başkenti Londra’dan talep gördü.


halı motif Londra

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