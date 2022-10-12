Genç keman sanatçısı uluslararası yarışmada Grand Prix'e değer görüldü

12 Ekim 2022 Çarşamba, 15:11

11. Uluslararası Klasik Müzik Sanatçıları Yarışması eylül ayının sonunda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Farklı ülkelerden çok sayıda sanatçının katıldığı yarışmada, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı öğrencisi Hüseyin Turna yarışmada Grand Prix'in sahibi oldu.

Aynı yarışmada 13 yaşındaki Neris Ece Atış da keman kategorisinde 23 sanatçının içinde ilk 5'te yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Grand Prix ödülünün sahibi Turna, duygularını ve geleceğe ilişkin hedeflerini anlattı. Yaklaşık 10 yıldır keman eğitimi aldığını belirten Turna, eğitimi süresince ailesinden ve eğitmeninden büyük destek gördüğünü söyledi.

Birçok sanatçı arasından seçilerek büyük ödüle layık görülmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Turna, ödülün kendisini hırslandırdığını ve farklı yarışmalara da katılmayı düşündüğünü anlattı.

Çok çalışması gerektiğini belirten Turna, gelecekte bir orkestrada yer almak, eğitimci olmak ya da solist olmak istediğini bildirdi.

Turna, "Solist olmak istiyorum. Zor hedefler ama kendime güveniyorum" dedi.

Neris Ece Atış da 10 yaşında başladığı keman eğitimini ailesinin desteğiyle 3 yıldır devam ettirdiğini söyledi.

Yarışmada ilk 5'te yer almasının kendisi için güzel bir deneyim olduğunu ifade eden Atış, "Yurt dışında da güzel bir eğitim alıp kendimi hazırlamak istiyorum" diye konuştu.

Turna ve Atış'ın eğitimini üstelenen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) keman sanatçısı Tuğba Tamer Türeli de Grand Prix'in bütün yarışmacılar içerisinde alınan en yüksek ödül olduğunu anımsatarak, Türkiye adına bunu başarmış olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Türkiye'nin her alanda var olduğunu kaydeden Türeli, "Türk milleti olarak biz çok yetenekliyiz. Hiçbir ülke vatandaşlarından ayrımımız yok sadece çalışmamız ve destek görmemiz gerekiyor" diye konuştu.