Genç müzisyen Savaş Alp Başar'ın ilk konseri

24 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Alternatif rock müziğin yeni ismi Savaş Alp Başar, 27 Aralık Salı akşamı The Wall Kadıköy’de konser verecek. Oyunculuk da yapan Başar, CES Productions etiketiyle çıkardığı şarkıları ve yeniden yorumlarıyla The Wall’da lansman konserinde sahneye çıkacak.

2013 yapımı “Köksüz” adlı filmdeki rolüyle, 20. Adana Altın Koza Film Şenliği’nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü alan Savaş Alp Başar, “Bana Amy De” müzikalinin müziklerini de yaptı.

Sanatçının aynı zamanda klibi de olan “Anlamadım” ve “Kormaktan Korkma” ile “Çocuk Yanım” adlı şarkıları tüm dijital platformlardan dinlenebiliyor.