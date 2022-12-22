Borusan Quartet ile Camille Thomas konserde bir araya geldi

22 Aralık 2022 Perşembe, 04:00

Esen Kıvrak (keman), Nilay Sancar (keman), Efdal Altun (viyola) ve Çağ Erçağ’dan (çello) oluşan Borusan Quartet ve çalışındaki coşku ve enerjisiyle Jacqueline du Prè’ye benzetilen

Thomas’ın, Şostakoviç’in, “3. Yaylı Çalgılar Dörtlüsü” ve Schubert’in yaşamının sonlarında bestelediği “Yaylı Çalgılar Beşlisi” ile bis parçaları M. Skoryk’tan S. Dimov’ın çellolu beşliye uyarladığı “Melody”yi çaldıkları konser eser seçimi, yorum gücü, uyumu, coşkusuyla hem dinleyenler hem de çalanlar için heyecan verici güzellikteydi.

Konser öncesi söyleşiye de katılan enerjisi yüksek iki çellist birlikte çalmaktan duydukları hazzı dile getirdiler.

Fazıl Say’ın ithaf ettiği, “Never Give Up (Asla Vazgeçme)” eserinin dünya prömiyerini yapan Thomas, pandemide İstanbul’a gelerek Sache Goetzel yönetiminde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile seyircisiz bir konser vermişti.

Thomas, sanatçı ve sanatseverlerin gönlünü fethetti. Ancak Nippon Müzik Vakfı tarafından kendisine ödünç verilen, 1730 “Feuermann” Stradivarius çelloyu “Avrupa dışına çıkamaz” gibi bir nedenle getiremediğini, kendisine ait olan Fransız çello ile çalacağını söylemesi dinleyicileri rahatsız etti.