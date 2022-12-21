Litvanyalı opera sanatçısı Belarus'ta konser verdiği için eleştirilerin hedefinde
Litvanyalı opera sanatçısı Belarus'ta konser verdiği için eleştirilerin hedefinde
Litvanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mantas Adomenas, Litvanyalı opera sanatçısı Vaidas Vysniauskas'ın Minsk'teki son performansının "ahlaka aykırı" olduğunu savundu.
Adomenas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yönettiği bir ülkede performans sergilemenin hiçbir gerekçesi olmadığını ifade etti.
Yurt dışında daha çok "Kristian Benedikt" olarak tanınan Vysniauskas'ın performansını eleştiren Adomenas, "Binlerce insan hapsedilmişken böyle bir yönetim için seyahat etmek ve performans sergilemek ahlak dışıdır" dedi.
Vaidas Vysniauskas
Vysniauskas, dün yaptığı açıklamada, Minsk'teki performansının kamuoyunda tepkiye yol açması üzerine özür dilemişti.
Sanatçı, 18 Aralık'ta Minsk'teki Bolşoy Tiyatrosu'nda sahne almıştı.
Litvanya Kültür Bakanı Simonas Kairys de Minsk'e gitme kararının "şok edici" olduğunu ve sanatçının kararının "sağduyuyla anlaşılamaz" olduğunu söylemişti.
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