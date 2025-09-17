Genç piyanistin büyük başarısı

Karlsruhe Müzik Üniversitesi'nin Precollege sınavını tam puan ile kazanarak Almanya'nın önde gelen piyano eğtimcilerinden Prof. Sontraud Speidel'in sınıfında eğitimini sürdüren 2011 doğumlu Eren Parmakerli, Ponte Ulm ve Euplayy’in düzenlediği, yaş sınırlaması olmayan Uluslararası Konçerto Yarışmasında kazandığı birincilik sonucunda 26 Eylül 2025’te Ulm Stadthaus’ta, Ponte Oda Festivali Orkestrası eşliğinde Beethoven’ın 1 No'lu Piyano Konçertosu’nu seslendirecek.

Uluslararası düzeyde piyano yarışmalarında çoğu birincilik olmak üzere 30'u aşkın ödül alan Eren Parmakerli, 2024 yılında da Viyana Müzik Semineri Prof. Dichler Yarışması gençlik kategorisi birincilik ödülü ile Málaga Uluslararası Piyano Festivali piyano solo yarışması birincilik ödüllerini kazanmış ve festivalin kapanış konserinde şef José Luis Lopez Anton yönetimindeki Málaga Senfoni Orkestrası’nın solisti olmuştu.