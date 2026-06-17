Genç Türk müzisyen Su Yavuz’a Berklee’den ödül

Genç piyanist ve vokalist Su Yavuz, ABD'nin önde gelen müzik okullarından Berklee College of Music tarafından verilen Instrumental Performance Award / Enstrümantal Performans Ödülü’ne değer görüldü. Su Yavuz, ödül töreninin açılış performansını da gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı.

Tamamı kendi düzenlemelerinden oluşan performansında iki ayrı piyano ile sahne alan genç sanatçı, aynı zamanda vokal yorumuyla da dikkat çekti.

Grammy ödüllü sanatçı Victoria Monét’in de katıldığı etkinlik kapsamında sahne alan Su Yavuz, uluslararası müzik çevrelerinde adından söz ettiren genç yetenekler arasında yerini güçlendirdi.

Gazeteci Turan Yavuz’un kızı olan ve 2006 doğumlu Su Yavuz, müzik eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda başladı. Eğitimini Berklee College of Music’te sürdüren genç sanatçı; caz, R&B, neo-soul, hip-hop, funk, fusion, pop ve klasik müzik gibi farklı türlerde çalışmalar yürütüyor.

Dijital platformlarda paylaştığı performanslarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Su Yavuz’un çalışmaları, bugüne kadar 30 milyonu aşkın izlenme elde etti. Genç sanatçının performansları; Lenny Kravitz, Questlove, David Foster, Jon Batiste, Rick Beato, Robert Glasper, Randy Jackson ve Anderson Paak gibi uluslararası müzik dünyasının önemli isimlerinin de dikkatini çekti.

Türkiye'deki İlk konserini de Antalya Akra Caz Festivali'nde düzenleyecek. Genç sanatçı Yavuz, Berklee College of Music’te birlikte çalıştığı müzisyenler Chase Behar ve Angel L. Ruiz ile kurduğu SU Trio projesiyle, 18 Haziran’da 9. Antalya Akra Caz Festivali kapsamında yapılacak Akra Genç Caz konserinde Türkiye’de ilk kez konser verecek.