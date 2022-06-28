Genç ve okullu...

28 Haziran 2022 Salı, 02:00

Çoğu, Ankaralı, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu ve aynı akademide lisans üstü çalışan sanatçıların ortak sergisi, farklı üsluplardaki arayışlarında doğayı sorguluyor. Doğa’dan bahsederken aklımıza gelen imajlar olumlu ve rahatlatıcı olduğu kadar kaygılandırıcı ve üzücü de. Çünkü dünyadaki en zeki varlık olan insanlar kendilerini yaşatan bu ortamın sağlığını/sürdürülebilirliğini uçurumun kenarına getirdiler. Bundan ötürü çevremiz, iklimimiz yaralanıp hastalanmaya, en az insan soyu kadar yaşama hakkına sahip fauna ve flora tükenme noktasına geldi. Sergideki genç sanatçılar doğa konusundaki ifadelerini incelikli ve özgün estetik tavırlarıyla izleyenlere usulca fısıldıyor, doğa sevgisini hatırlatıyorlar: Ege Kafalı, (1996); “Resimlerimin amacı insan doğasını, insanın doğal yaşam üzerindeki yıkımını ve bu yıkımın yarattığı doğaya yabancılaşma duyusunu, güzel manzara kavramına başka bir açıdan bakarak soyut bir resim diliyle aktarmaktır” diyor.

Arzu Eş; insan ve hayvan ilişkisi bağlamında sanatsal araştırmalar yapan sanatçının eserleri, birbirini takip eden el yazısı cümle tekrarlarından oluşuyor.

Melike Kılıç (1982); Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu. Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitimini devam ettiriyor. Doğu ve Batı’yı sentezleyerek gelecek ve geçmişten öykülere yer veriyor. Sanatçının eserleri Amerika, Almanya, İtalya ve Fransa’da koleksiyonlarda bulunuyor.

Hasan Doğan Yılmaz (1986); Yurtiçinde çeşitli sergilere katıldı. Eserleri birçok koleksiyonda yer almakta.

Sami Gedik, (1988); Ankara’da yaşıyor, Şimdiye kadar beş kişisel sergi ve pek çok karma sergiye katıldı. Hiperrealist tarzda eserler veriyor, kişisel sergileri var. .

(Sami Gedik’in yapıtı.)

Çağlar Öztürk (1988); Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Birçok özel koleksiyonda eserleri bulunan sanatçı, Ankara’daki kişisel atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Figüratife eğilim gösterip hiper realist veya çağdaş gerçekçi yaklaşımla, önceden stüdyo ortamında kurgulanmış ya da açık alan fotoğraflarının bileşiminde resimler üretiyor.