Genç yıldızlar ve yeni eserlerle 100. yıl kutlanıyor

Yayınlanma: 27.10.2023 - 15:40

Güncelleme: 27.10.2023 - 15:40

İDSO’nun Atatürk Kültür Merkezi’nde 27 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’da şef Howard Griffiths yönetiminde vereceği “Cumhuriyet’in 100. Yılı” konseri Ferit Tüzün’ün “Türk Kapriçyosu” ile başlayacak. Shostakovich, “2. Piyano Konçertosu”; Mozart, “Saraydan Kız Kaçırma üvertürü” nün ardından orkestranında temellerini atan büyük besteci, piyanist Cemal Reşit Rey’in “Enstantaneler” eseriyle noktalanacak.

KOCATEPE TÜRKÜSÜ’NÜN DÜNYA PRÖMİYERİ

Süreyya Operası’nda Aromsa Genç Oda Orkestrası 27 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’da kurucu şefleri ve keman solisti Cihat Aşkın yönetiminde Cumhuriyet’in 100. Yılına ithafen Türk bestecilerin eserlerinin çalınacağı bir konser verecek. Viyola sanatçısı Beste Tıknaz Modiri’nin de solist olduğu konserde Cumhuriyet'in 100'üncü yılını coşkuyla karşılayan orkestra, Cihat Aşkın'ın "Kocatepe Türküsü" adlı süitinin İstanbul'da ilk seslendirilişini, Betin Güneş'in Viyola Konçertosu’nun ise Türkiye prömiyerini yapacak.