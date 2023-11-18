Christopher Nolan'ın "Oppenheimer" filmindeki performansıyla Cillian Murphy ilk ödülünü aldı!

Yayınlanma: 18.11.2023 - 00:00

Güncelleme: 18.11.2023 - 00:00

"Oppenheimer" filminin başrol oyuncusu Cillian Murphy, Palm Springs Uluslararası Film Ödülleri'nde Desert Palm Başarı Ödülü, Aktör kategorisini alacak. Yönetmen Christopher Nolan'ın filmi "Oppenheimer"da J. Robert Oppenheimer'ı canlandıran Murphy, 4 Ocak'ta düzenlenecek ödül töreninde ödülünü alacak.

Cillian Murphy, kariyerindeki çeşitli rollerle tanınan başarılı bir aktör. Daha önce Christopher Nolan'ın yönettiği "The Dark Knight" üçlemesi, "Inception" ve "Dunkirk" filmlerinde de önemli roller üstlendi.

Palm Springs Uluslararası Film Ödülleri Festival Başkanı Nachhattar Singh Chandi, Murphy'nin "Oppenheimer" filminde J. Robert Oppenheimer'ı çarpıcı bir şekilde canlandırdığını belirterek, "Kariyerinin en iyi performansını sergileyen Cillian Murphy'ye Desert Palm Başarı Ödülü'nü vermekten onur duyuyoruz." dedi.

Bu ödül, daha önce Riz Ahmed, Jeff Bridges, Bradley Cooper, Daniel Day-Lewis ve Adam Driver gibi isimlere verilmiş bir ödül olma özelliğini taşıyor.

Palm Springs Uluslararası Film Ödülleri aynı zamanda Emma Stone'a Desert Palm Başarı Ödülü, Kadın Oyuncu kategorisinde, "Poor Things" filmiyle verilecek. Ödül töreni, 4 Ocak'ta Palm Springs Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.