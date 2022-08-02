Gibi dizisinin 3. sezon yayın tarihi belli oldu

Gibi dizisinin 3. sezonu 7 Ekim'de ekrana gelmeye başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2022 Salı, 11:02
Gibi dizisinin 3. sezon yayın tarihi belli oldu
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Exxen isimli platformda yayınlanan 'Gibi' dizisiyle ilgili yaşanan yeni gelişme hayranlarını heyecanlandırdı.

Yapımcılığını Özcanlar Yapım Sarayı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Ömer Sinir’in, senaristliğini Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin yaptığı Gibi dizisi yeni sezonuyla hayranlarıyla buluşacak.

Gibi, yeni sezon bölümleriyle 7 Ekim'de Exxen'de yayınlanacak.


Exxen Gibi Feyyaz Yiğit

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