Gibi dizisinin 3. sezon çekimleri başladı: Setten ilk kare geldi
Dijital platformda yayınlanan 'Gibi' dizisinin yeni sezon çekimleri başladı.
Exxen isimli platformda yayınlanan 'Gibi' dizisiyle ilgili yaşanan yeni gelişme hayranlarını heyecanlandırdı.
Yapımcılığını Özcanlar Yapım Sarayı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Ömer Sinir’in, senaristliğini Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin yaptığı Gibi dizisi yeni sezonuyla hayranlarıyla buluşacak.
7 Ekim'de Exxen'de yayınlanacak olan yeni sezonun çekimleri başladı.
Setten ilk kare de paylaşıldı.
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