Gidenler çeşit çeşit ‘Kalanlar’ da...

18 Ekim 2022 Salı, 04:00

Galata Perform sezona ilk adımını yeni oyunu “Kalanlar”ın prömiyeriyle 15 Ekim Cumartesi akşamı DasDas’ta attı. Itır Karabulut’un yazdığı ve 2019’da Yeni Metin Festival 8’de “Senenin Oyunu” olarak ödüle değer görülmüş olan “Kalanlar”ı Yeşim Özsoy sahneye koydu.

Usta oyuncu Suna Keskin’in de teyze rolünde yer aldığı oyunda ölümünün ardından merhumenin evinde buluşan farklı karakterlerdeki iki kız, gelin ve beslemenin eşyalarla ve birbirleriyle olan ilişkileriyle başlayan trajikomik hikâye sıra dışı bir rejiyle anlatılıyor.

İlk sahne Özgürcan Uzunyaşa’nın yönettiği, senaryosunu Yeşim Özsoy ile birlikte yaptığı kısa filmle başlıyor. Bu film de yıllardır başarıyla sahnede kalmayı başaran ve şu anda turnede olan, “Kalanlar” ekibi için, “Çok güzel ve disiplinli çalışan bu gençlerle birlikte oynamaktan sahiden çok mutlu oldum” diyen Suna Keskin başrolde.

Aile bağlamında olsa da aslında seyirciye tüm gidenler ile kalanlarını düşündüren oyunda Keskin dışında Enginay Gültekin, Elif Ongan Tekçe, Nilay Erdönmez ve Kübra Balcan da rol alıyor. Tekrar gibi görünen incelikli geçişlerle besleme ve tek kızla noktalanan beş çeşitlemede; “Biri gidince arkasında ne bırakır?” sorusunun farklı yaşanabilirlikleri sahneleniyor.

Kalanlar oyunu 12 Kasım 21.00’de ve 13 Kasım 16.00’da DasDas’ta. 17 Kasım 20.30’da Baba Sahne’de 24 Kasım 20.30’da Kozzy’de izlenebilecek.