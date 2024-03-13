Gişede tahtın sahibi yine Dune oldu: İki haftada 200 bin izleyiciyi geçti...

Denis Villeneuve imzalı Dune, vizyondaki ikinci haftasında da zirveyi bırakmadı. Film toplam 200 bin izleyici sayısını geçti...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 17:02
Gişede tahtın sahibi yine Dune oldu: İki haftada 200 bin izleyiciyi geçti...
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"Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki" gişe liderliğini ikinci hafta sonunda da koruyarak izleyicilerden büyük ilgi gördü. İlk haftasında 114 bin 930 seyirciyle zirveye yerleşen film, ikinci hafta sonunda da 107 bin 328 seyirciye ulaşarak başarı grafiğini sürdürdü.

Box Office Türkiye tarafından paylaşılan hafta sonu gişe listesinde ikinci sırada, çocukların sevgilisi Kral Şakir'in yeni filmi "Kral Şakir: Devler Uyandı" yer aldı. 53 bin 705 seyirci tarafından izlenen film, genç izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Ardından, 35 bin 698 seyirciyle "Lohusa" gelirken, Blumhouse'un korku filmi "Hayali" açılış hafta sonunda 25 bin 586 seyirciyle dördüncü sıraya yerleşti.

İŞTE HAFTA SONUNUN EN ÇOK İZLENEN 10 FİLMİ

Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki - 107.328

Kral Şakir: Devler Uyandı - 53.705

Lohusa - 35.698

Hayali - 25.586

Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör - 21.586

Erdal ile Ece - 21.416

Emanet - 17.221

Zaferin Rengi - 15.006

Kolpaçino 4 4'lük - 7.528

Rahha - 7.353


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