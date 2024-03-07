Dune yönetmeninden yürek ısıtan hareket: Ölmek üzere olan hayranının son arzusu gerçekleştirdi

Dune: Bölüm 2 isimli filmin yönetmeni Denis Villeneuve, yürekleri ısıtan bir hareketle gündem oldu. Yeni filmi henüz yayımlanmadan önce bir hayranının son arzusunu gerçekleştirdiği ortaya çıktı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 21:24
Dune yönetmeninden yürek ısıtan hareket: Ölmek üzere olan hayranının son arzusu gerçekleştirdi
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Denis Villeneuve, "Dune: Bölüm 2" filminin yönetmeni olarak sadece sinema dünyasındaki başarılarıyla değil, aynı zamanda bir hayranının son arzusunu yerine getirme çabasıyla da gündeme geldi. Tedavi gören bir adam, Kanadalı bir yardım kuruluşuna, "Dune: Part Two" filmini izlemek istediğini ve bunun gerçekleşmesi olağanüstü bir şey olduğuna inandığını iletti.

Comicbook.com'un haberine göre, hasta adamın hikayesi, Villeneuve'ü derinden etkiledi ve yönetmen, hastanın Los Angeles'taki dünya prömiyerine davet edilmesini teklif etti. Ne yazık ki, hasta adamın durumu o kadar kötüydü ki seyahat etmesi mümkün değildi.

Ancak, Villeneuve pes etmedi. Yönetmen, hasta hayranın filmi izleyebilmesi için asistanını Quebec'e gönderdi - bu, kelimenin tam anlamıyla son anda gerçekleşen bir etkinlik oldu. Hasta adamın durumu o kadar kötüleşti ki, filmi izledikten ve hikayenin sonunu gördükten sadece birkaç saat sonra vefat etti.

Josée Gagnon, hasta hayranla ilgilenen yardım kuruluşunun başkanı, bu dokunaklı hikayenin Villeneuve'ün jestinden daha önemli olmadığını belirtti. Villeneuve'ün, "Ölmeden önce film izlemek istediğini söyleyen bir adam için film yapıyorum" dediği iddia edildi.


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