'Göçün Sualtı İzleri' CerModern’de kapılarını açtı

Yayınlanma: 17.01.2025 - 14:44

Güncelleme: 17.01.2025 - 14:44

Saygun Dura’nın 30 yılı aşkın sanat ve fotoğraf birikimiyle hazırladığı bu sergi, Van Gölü’nün inci kefalinin mevsimsel göçünü ve gölün derinliklerinde saklı mikrobiyalitlerin tekinsiz dünyasını görünür kılıyor.

'ARADA' İLE SUYUN ALTINDA GİZEMLİ BIR DÜNYA

Sergi, özellikle “ARADA” başlığıyla doğa ve insan algısı arasındaki sınırları yeniden yorumluyor. Van Gölü’ndeki inci kefali ve mikrobiyalitler aracılığıyla sembolleşen göç ve terk edilmişlik hikâyeleri, suyun altındaki büyüleyici yaşamın hem estetik hem de dramatik yönlerini izleyiciyle buluşturuyor. Dura’nın ustalıklı kompozisyonlarıyla yansıttığı bu hikâyeler, yalnızca doğal yaşamın döngüsünü değil, aynı zamanda insan ve doğa arasındaki derin bağları da gözler önüne seriyor.

DOĞANIN DERİNLİKLERİNE YOLCULUK

CerModern’in ev sahipliği yaptığı bu özel sergi, doğanın saklı mucizelerini ve evrimsel süreçlerini keşfetmek isteyen sanatseverleri bekliyor. Van Gölü’nün eşsiz doğasıyla şekillenen bu etkileyici sergi, 16 Şubat’a kadar ziyaret edilebilir. Göç, terk edilmişlik ve yaşam döngülerine dair büyüleyici bir perspektif sunan bu sergiyi kaçırmayın!