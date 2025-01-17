'Göçün Sualtı İzleri' CerModern’de kapılarını açtı
16 Ocak’ta açılan ve Istanbul Concept ile CerModern iş birliğiyle hazırlanan Saygun Dura’nın “Göçün Sualtı İzleri” adlı sergisi, sanatseverleri büyüleyici bir yolculuğa davet ediyor
Saygun Dura’nın 30 yılı aşkın sanat ve fotoğraf birikimiyle hazırladığı bu sergi, Van Gölü’nün inci kefalinin mevsimsel göçünü ve gölün derinliklerinde saklı mikrobiyalitlerin tekinsiz dünyasını görünür kılıyor.
'ARADA' İLE SUYUN ALTINDA GİZEMLİ BIR DÜNYA
Sergi, özellikle “ARADA” başlığıyla doğa ve insan algısı arasındaki sınırları yeniden yorumluyor. Van Gölü’ndeki inci kefali ve mikrobiyalitler aracılığıyla sembolleşen göç ve terk edilmişlik hikâyeleri, suyun altındaki büyüleyici yaşamın hem estetik hem de dramatik yönlerini izleyiciyle buluşturuyor. Dura’nın ustalıklı kompozisyonlarıyla yansıttığı bu hikâyeler, yalnızca doğal yaşamın döngüsünü değil, aynı zamanda insan ve doğa arasındaki derin bağları da gözler önüne seriyor.
DOĞANIN DERİNLİKLERİNE YOLCULUK
CerModern’in ev sahipliği yaptığı bu özel sergi, doğanın saklı mucizelerini ve evrimsel süreçlerini keşfetmek isteyen sanatseverleri bekliyor. Van Gölü’nün eşsiz doğasıyla şekillenen bu etkileyici sergi, 16 Şubat’a kadar ziyaret edilebilir. Göç, terk edilmişlik ve yaşam döngülerine dair büyüleyici bir perspektif sunan bu sergiyi kaçırmayın!
En Çok Okunan Haberler
-
- Rıza Akpolat tutuklandı
- Ümit Özdağ'dan 'Öcalan' çıkışı
- Menzil kavgası, kara kutuyu açtı!
- Rıza Akpolat'ın hakimlik sorgusu tamamlandı
- Beşiktaş Belediyesi için CHP'den karar!
- Ailesini katleden polisin ifadesi ortaya çıktı
- Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a kötü haber!
- Bir rapor, bir karar, çok ders
- Efeler'de hasat başladı! Bakkallarda satılacak...
- Canan Karatay’dan 'sakın tüketmeyin' uyarısı!