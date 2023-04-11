Gök Kubbenin Sedaları

İstanbul Film Festivali’nin belgeseller bölümünde yer alan Gök Kubbenin Sedaları bugün ve yarın izleyiciyle buluşuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2023 - 10:36
Gök Kubbenin Sedaları
Abone Ol google-news

Gök Kubbenin Sedaları belgeseli İstanbul Film Festivali’nde 11 Nisan Salı günü (bugün) saat 19.00’da Sinematek’te (Sinema Evi), 12 Nisan Çarşamba günü saat 16.00’da Fransız Kültür Merkezi’nde gösteriliyor.

Sadece imparatorlukların başkenti değil, aynı zamanda temel dinlerin de kalbi olan İstanbul'un dini müzik ortamı her zaman çok çeşitli ve renkli olmuştur. Bu sahnede Helenler, Yahudiler, Ermeniler, Süryaniler ve Müslümanlar birbirlerini önemli ölçüde beslemişlerdir. Bu noktada kim kimi etkilemiş, kim kimden etkilenmiş olursa olsun, farklı dinlere bağlı olanlar tarih boyunca bir yakınlaşmaya, ortak bir sanata ve anlatım tarzına sahip olmuşlardır. 

Farklı dil ve dinlere rağmen insanlığı bir araya getiren ve ilahi olanla buluşturan müzik, tarih boyunca en özlü, etkili ve egemen ifade biçimi olmuştur. Sanat, bu yönüyle insanlığın ürettiği en sanal ürün olarak ortak kültürel mirasımız.

Yönetmen Director: Mesut Tufan 

Senaryo Screenplay: Mesut Tufan 

Görüntü Yön. Director of Photography: Burak Bahadır Yazıcıoğlu 

Kurgu Editing: Burak Bahadır Yazıcıoğlu 

Katılanlar With: Ruhi Ayangil, Muazzez İlmiye Çığ, Cenk Güray, Cemal Uçansu, Peter Gyory, Yusuf Benli, Ayfer Karakaya, Besim Tahincioğlu, Başepiskopos Levon Zekiyan, Murat İçlinalça, Antonios Hacıpulos, Mustafa Tahralı, Ahmet Turabi, Fatih Çıtak, Sefa Yeprem, Yusuf Altıntaş, Jako Taragano, Yuda Leon Adoni

Yapımcı Producer: Sadık Deveci 

Yapım Production Co.: Beta Film Ltd.


İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu yeni reklam filmini yayınladı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek

Kılıçdaroğlu yeni reklam filmini yayınladı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek
TV yayın akışı 10 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 10 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV yayın akışı 11 Nisan Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 11 Nisan Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler