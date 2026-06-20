Gökçeada’da üçüncüsü düzenlenen BİFED film günleri yerel halkla buluşmayı hedefliyor

Bozcaada’da 12 yıldır düzenlenen Bozcaada Uluslarası Ekolojik Belgesel Film Festivali (BIFED) filmlerinin gösterimleri sürüyor.

Floransa, Konya Akşehir ve İstanbul Beyoğlu Sineması’ndaki gösterimlerin ardından Gökçeada’da (İmroz) 18 Haziran Cuma günü açılışla birlikte film gösterimleri başladı. Bu yıl Kasım ayında Selanik kentinde de gösterimler düzenlenecek.

18 Haziran akşamı düzenlenen açılışta Poulia İmroz Korosu sahne aldı. Gökçeada kültürünün çeşitliliğini yansıtan çok dilli şarkıların ardından program BIFED Direktörü Petra Holzer’in konuşmasıyla başladı. Açılışa Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay da katıldı.

Atalay açılış konuşmasında, “3 yıl önce bugün köylerimizde çocuklarımızı ekolojik dünya görüşüyle buluşturduğunuz için teşekkür ediyorum. Halkımız da film gösterimlerini sahiplendi. Çocuklarımızı hep sanat ve iyilikle büyütelim” dedi.

Ardından BIFED Etkinlik Koordinatörü Nigâr Mat etkinliğe mesaj yollayan Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe’nin mesajını okudu.

"KADINLARA VE ÇOCUKLARA YOĞUNLAŞIYORUZ"

Üç yıldır BIFED filmlerini Gökçeada’ya taşıyan etkinlik koordinatörü Nigâr Mat, Gökçeada’nın köylerinde özellikle kadınlar tarafından film ve etkinliklere yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Mat, “Bazı köylerde ilk başta ilgi düşük gibiydi çünkü muhtarlarla iletişim kuruyorduk. Anladığımıza göre muhtarlar köyün WhatsApp grubunda etkinlikleri paylaşıyormuş. Sonra bizzat köylere gitmeye başlayınca köylü kadınlar bize ‘o gruplarda eşlerimiz var sadece, bizim haberimiz yoktu’ dediler. Etkinliklere devam etmemizi en çok onlar istedi. Biz de kadınlara ve çocuklara yoğunlaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Açılış konserinin ardından Namık Usta Açıkhava Sineması’nda geçtiğimiz yıl festivalde yarışan Arjantin, Almanya ve Kolombiya ortak yapımı Mauricio Albornoz Iniesta imzalı Memleketime Bir Şarkı belgesel filmi gösterildi. 1970’li yıllarda adaya İstanbul’dan filmler getirip gösterimler düzenleyen Namık Usta adanın simgesel isimlerinden.

Arjantin kırsalında çalışmaya başlayan bir müzik öğretmeninin okulun hemen yanında bulunan tarım alanlarına her gün havadan püskürtülen pestisit ve herbisitlerle ilgili çocuklarla yazdığı şarkılarla tepki göstermesi ve ünlü müzisyenlerin katıldığı bir konser düzenlemesini konu alan belgeselde, çocukların tanıklıklarıyla zehirli pestisit uygulamasının zararlarına dikkat çekiliyor. Filme ada sakinleri ve ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikler kapsamında 19 Haziran sabahı adanın en gelişmiş köylerinden Eski Bademli’den başlayarak Mavi Koy ve Yıldız Koyu’na uzanan rotada rehber eşliğinde doğa yürüyüşü düzenlendi.

ÇİFTÇİ KADINLAR SORUNLARINI ANLATTI

Film gösterimleri ikinci gününde Yeni Bademli Köyü İlkokulu bahçesinde devam etti. Filmden önce düzenlenen söyleşiye üretim yapan kadın çiftçiler katılarak sorunlarını anlattı.

Yalnızca çiftçilik yaparak geçimlerini sürdürmenin imkansız olduğuna dikkat çeken köylü kadınlar, ürettikleri doğal keçi peyniri, domates, biber, yeşil sebze çeşitlerini satarken zincir marketler ile rekabet edemediklerini anlattı. Tarım için kullanılacak suyun kısıtlı biçimde verilmesinin üretime olumsuz etki ettiğini söyleyen köylü kadınlar ürünlerinde doğal gübre haricinde ilaçlama yapmadıklarını, su da kısıtlı olduğunda zorlukların arttığını kaydetti ve üreticinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Söyleşinin ardından Aybüke Avcı imzalı Domates Biber Depresyon belgesel filmi gösterildi. Depresyon ilaçları kullanmaya başlayan köylülerin biber hasadıyla eş zamanlı olarak aralarında gelişen diyalogları kayda alan film Yeni Bademli halkı tarafından ilgiyle izlendi. Hasadın her bir aşamasını ayrı sekanslar olarak sunan filmde biber üretimi depresyon ve köy yalnızlığı ile iç içe sunuluyor. Film boyunca kaydedilen diyaloglar köylünün yaşamına, üretim sürecinin zorluklarına ve köy yaşamının iç çatışmalarına ışık tutuyor.

ÇOCUKLAR İÇİN SANAT ATÖLYESİ DÜZENLENDİ

Film günlerinin 3. gününde ise çocuklar için sanat atölyesi düzenlendi.

Gökçeada Uğurlu Köyü’nde bulunan Gizli Liman’da deniz kenarında toplanan çocuklar Sanatçı Yiğit Türüdü eşliğinde kumda “Yeryüzü Sanatı” (Land Art) çalışması yapıldı. Ardından Uğurlu Köy Konağı’nda çocuklar için animasyon yapımcısı ve ressam Kati Egely’nin üç animasyonu gösterildi.

20 Haziran itibarıyla son bulacak film günlerinin kapanışı akşam saat 20.30’da Uğurlu Köyü’nde geçtiğimiz yıl festivalde gösterilen Nesime Karateke imzalı Seva filminin gösterimiyle yapılacak.

Film 6 Şubat depremlerinin ardından yıkıma uğramış bir kenti kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere yerel halkın yeniden ayağa kaldırma çabasını konu alıyor. Sanatın iyileştirici gücüne vurgu yapan film topluluğun yas ve iyileşme sürecini şarkılar, el işi, danslar ve dayanışma duyguları eşliğinde yaşama hikayesini anlatıyor.