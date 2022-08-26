Kaş Caz Festivali Setur Marina’da yapılacak

26 Ağustos 2022 Cuma, 04:00

Kaş Caz Festivali bugün başlıyor. Setur Marina’nın ev sahipliği yapacağı festival üç gün sürecek. Festivali Direktörü Serdar Karatepe, Kaş Caz Festivali’nde bu yıl, uluslararası arenadan yetenekli birçok müzisyeni ağırlayacaklarını söylüyor ve ekliyor; “Hollanda’dan çok keyifli bir üçlü Rembrandt Trio, Amerikalı tenor saksafonist Ricky Ford, İsrail’den trompetçi Itamar Borochov ve piyanist Uriel Herman gibi isimleri festivalimiz kapsamında sahnemizde görecek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Festivalden bir gün önce açılışı Emiran’la yapıyoruz. Kaş’ın Caz barlarından biri olan Echo Caz Bar, bu açılışa ev sahipliği yapıyor.

Fesitvalin ikinci gününde bizi heyecanlandıran diğer bir konu ise MUME de (Mehmet Uluğ Müzik Evi) yapacağımız session ve farklı müzik gruplarının emprovizasyon çalışmaları olacak. Dinleyiciye açık olan bu müzik kıymeti, festivalin program dışında en etkileyici tarafı olacak.”

Ayrıca usta müzisyen Erkan Oğur, İlkin Deniz ve Turgut Alp Bekoğlu’ndan oluşan Telvin Trio projesi, Uninvited Jazz Band, Su İdil, DJ Tsü Tsü, Mert Pekduraner Quintet, İzzet Kızıl X Emiran “Across”, DJ Mesut Yücel, Kerem Görsev Trio feat. Fatih Erkoç, Cem Tuncer Quartet feat, Ricky Ford “herkes için müzik” sloganı ile yola çıkan Social Inclusion Band ise festivalin yerli konukları olacak.