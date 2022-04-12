Gölcük ve Abant tabiat parkları nisanda karla kaplandı
Gölcük ve Abant tabiat parkları nisanda karla kaplandı. Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı'nda gece başlayan kar sürüyor.
Tabiat parkında kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. Parkta havaların ısınmasıyla açan çiçekler de kar altında kaldı.
Günübirlik tatil için buraya gelenler, iskelenin üzerine çıkarak çektirdikleri fotoğraflarla manzarayı ölümsüzleştirdi.
Nisanda beyaz örtüyle kaplanan Gölcük, dron ile havadan görüntülendi.
Abant'ta kar kalınlığı 10 santimetre oldu
Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda ise gece başlayan kar aralıklarla etkili oluyor.
Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Tabiat parkının yolunda biriken karlar, iş makineleriyle küreniyor.
Bölgede açan mor ve sarı çiğdemler de kar altında kaldı.
Günübirlik ya da konaklamak için Abant'a gelenler, tatillerinin keyfini göl çevresinde yürüyüş yaparak, ata ve faytona binerek, hatıra fotoğrafı çektirerek çıkardı.
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