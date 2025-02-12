Grafik tasarımcı Ataoğlu’nun eserleri, 30 Mart’a kadar görülebilir: Bu sergi ‘isimsiz’

Yayınlanma: 12.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.02.2025 - 04:35

Daha çok “BOB” imzasıyla tanınan usta grafik tasarımcı Uğurcan Ataoğlu, çizgilerini “İsimsiz/ Untidled” sergisiyle sanatseverlerle buluşturuyor. Yalnızca çizgilerinin değil, çizdiklerinin üç boyutlu heykellerini ve dijital animasyonlarını da dahil eden Ataoğlu’nun sergisi, Metrohan’da 30 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.

KÂĞITTAN DİJİTALE

Grafik tasarımcılığının ve reklamcılığının yanı sıra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Ataoğlu’nun eserlerine bakıldığında, olabildiğince sadelik ve bir o kadar zıt bir şekilde, birçok anlamın varlığı görülebiliyor. Ataoğlu bu durumu şöyle açıklıyor: “Derdimi anlatacak kadar çizebiliyorum ve en iyisini bulmaya çalışıyorum. Az çizgiyle çok şey söylemeye çalışıyorum.”

Sergideki eserlerde hayvanlara, günlük yaşamdan izlere, insanın düşünsel süreçlerine önemli bir yer ayrılmış. Ataoğlu eserleri, A4 kâğıtlarına hobi olarak çizdiğini belirterek serginin hikâyesini de şöyle anlatıyor: “Serginin proje yönetmenliğini üstlenen Hande Bilten ile karşılaştıktan sonra bu işin büyütülebileceğini, sergiye evrilebileceğini söyledi. Beni kalem kâğıttan kurtardı, tablet ile dijital çizmeye başladım.”