Grev, dev filmi erteletti

Yayınlanma: 26.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.08.2023 - 03:00

Tekrar gösterimlerin düşen ücretleri ve yapımlarda yapay zeka kullanımı gibi nedenlerle greve çıkan sinemacılar daha önce de “Avatar”, “Deadpool” ve “Gladyatör” gibi büyük prodüksiyonlu filmlerin çekimlerinin durmasını sağlamıştı.

