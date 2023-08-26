Grev, dev filmi erteletti
ABD’de senarist ve oyuncuların grevi, yılın en merakla beklenen filmlerinden “Dune 2”nin 15 Mart 2024’e ertelenmesine neden oldu.
Tekrar gösterimlerin düşen ücretleri ve yapımlarda yapay zeka kullanımı gibi nedenlerle greve çıkan sinemacılar daha önce de “Avatar”, “Deadpool” ve “Gladyatör” gibi büyük prodüksiyonlu filmlerin çekimlerinin durmasını sağlamıştı.
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