Grup Gipsy Kings ve baş solisti Nicolas Reyes, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahne aldı
Ünlü Fransız müzik grubu Gipsy Kings ve grubun baş solisti Nicolas Reyes, Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda konser verdi.
Antik çağlardan bugüne kadar sanatı barındıran Aspendos Antik Tiyatrosu, yaz döneminde kapılarını dünya müziği için açtı. Yabancı sanatçıların sahne alacağı Aspendos Antik Tiyatrosunda ünlü Fransız müzik grubu Gipsy Kings konser verdi. 1980'lerde İspanyol müzikleriyle popüler olan grubun gitaristi, söz yazarı, aranjörü, yapımcısı ve kurucusu olan baş solist 64 yaşındaki Nicolas Reyes, 2 saat süren konserde sevilen parçaları seslendirirken, sahne performansı ve gitar şovu ile izleyicileri etkiledi.
Konser sırasında çok sayıda yerli ve yabancı izleyici sahne önünde müziklere eşlik ederken konser sonunda müzikseverler, Nicolas Reyes ve Gipsy Kings grubunu ayakta alkışladı. Nicolas Reyes'e grup üyeleri Paul Reyes, Andre Reyes, Tonino Baliardo, Paco Baliardo, Patchai Reyes, Biego Baliardo ve Canut Reyes eşlik etti.
Video Haberler
- Kadıköy'de bıçaklı kavga: Esnaf, sandalye fırlattı
- 'MHP'yi baraj altı bırakır...'
- Savcı Sayan'ın 'İmamoğlu' esprisi spikeri bunalttı
- Ünlü Twitch yayıncısını Beyoğlu'nda çiçekçi çocuk ısırdı
- Hanife'yi otobüs terminalinde katleden erkek tutuklandı
- Dedesinin kullandığı traktörün altında kalıp öldü
- 'Türkiye dünyada ilk defa sandıkta...'
- Mısır'da kilise yangını: Ölenler ve yaralananlar var
- İzmir'de 8 bin yıllık parmak izi bulundu
- Pakistan’da kamyon yolcu otobüsünün üzerine devrildi
En Çok Okunan Haberler
-
- En başarılı belediye başkanı belli oldu
- Erdoğan ayrıntısı dikkat çekti
- Motorine dev zam yolda
- İş insanı, otel odasında ölü bulundu
- Metronun önüne atladı, vatman son anda durdu
- '2023 seçimleri için yapılan anketlerde...'
- 'Takı' kavgasında ikinci perde
- Arınç'tan dikkat çeken mesaj
- 'İstifa edin gidin'
- KYK'den 'fotoğraf' açıklaması